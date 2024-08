Luisa Ranieri e il rapporto con Luca Zingaretti: “Ecco perché non c’è mai stata crisi tra noi”

Luisa Ranieri è la protagonista di una lunga intervista a Vanity Fair nella quale, oltre a parlare di carriera, ha anche svelato alcuni retroscena della sua longeva relazione con l’attore Luca Zingaretti. La celebre attrice ha ricordato gli esordi della loro storia, e di come lui l’abbia corteggiata in modo ‘serratissimo’: “Però mi piaceva molto, aveva capito che non sarebbe stata un’impresa difficile. Difficile è stata la tempistica… gliel’aggio fatt nu poco sudà!” ha raccontato Ranieri.

L’attrice si è poi espressa sui tanti addi che si stanno registrando negli ultimi tempi tra le coppie famose: “Credo sia naturale. – ha spiegato – Innaturale sarebbe il contrario: i rapporti hanno una ragion d’esistere fin quando ci sono comunanza di intenti, affetto forte, passione. Quando tutto ciò finisce, ognuno per la sua strada”. Un problema che, tuttavia, non riguarda affatto la sua di coppia e per un motivo su tutti: “Siamo entrambi attori, lavoriamo tanto, passiamo del tempo di qualità insieme, ma non viviamo la quotidianità che può ammazzare i rapporti. È la nostra fortuna”

“Luca Zingaretti guadagna più di me, che rabbia!”: lo sfogo di Luisa Ranieri

Luisa Ranieri ha poi parlato delle coppie ‘bianche’, quelle che non hanno rapporti sessuali, trovando impossibile per se una situazione simile: “Io non potrei mai vivere con un uomo per farci compagnia. Un rapporto va continuamente nutrito, è un vero lavoro quello che va fatto per tenerlo in vita.” ha ammesso l’attrice, che in merito al suo rapporto con Luca Zingaretti ha smentito ogni tipo di crisi: “Crisi? Mai. Sono molto fortunata, non mi riesco nemmeno a immaginare con un’altra persona. Manco mi accorgo se un uomo mi corteggia. Proprio non me ne frega niente” Né, tantomeno, nella coppia ci sono stati tradimenti: “no, mai. Ma, se capitasse, glielo direi pur sapendo di distruggere la fiducia reciproca. Con il lavoro che facciamo, è tutto: anche se sei lontano, il partner deve sapere che non vai in giro a fare la fringuellina”, ha dichiarato. L’attrice si è infine espressa sui guadagni: “Chi guadagna di più tra me e Luca? Lui. Che rabbia: a parità di peso, una donna viene pagata meno. Io prendo ancora lo stipendio di quattro anni fa, mentre un uomo ogni anno ha un upgrade. Perché?”