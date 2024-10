Ivano Michetti si commuove a Ballando con le stelle 2024, ricordando la malattia e la sua degenza

Ivano Michetti crolla in lacrime a Ballando con le stelle 2024, ricordando il momento più drammatico della sua vita: l’aneurisma che lo ha colpito solo pochi anni fa. In un video confessionale, il cantante dei Cugini di Campagna ricorda i momenti in cui, di punto in bianco, si è sentito male dopo un concerto.

“Ho avuto un aneurisma ischemico, non credo che uno ne esca facilmente da un incidente del genere. – ha esordito, commosso, Michetti – Io grazie alla presenza di mia moglie, è stata una cosa che ho superato bene. Dopo un concerto a 400 km da casa, mi metto a letto e dopo pochi minuti mi accorgo di dovermi alzare dal letto ma non riesco e sono ricaduto alla mia destra. È lì che mia moglie capisce che c’è qualcosa che non va, perché io blatero qualcosa poi non ricordo più nulla.”

Ivano Michetti, la malattia e il coma: “Mi è apparsa la Madonnina che mi ha detto…”

Ivano Michetti non trattiene le lacrime a Ballando con le stelle 2024 e racconta le conseguenze dell’aneurisma, il coma e la degenza a letto per due mesi: “Sono andato in coma. Durante il coma avevo 9 anni e mi apparve la Madonnina del pozzo… Lei mi apparve per l’ultima volta dopo, e mi disse ‘Ivano ti dovrai alzarti e camminare per andare a fare la fisioterapia.’ Quando mi svegliai, mi passò di mente, io avevo tutta la parte destra paralizzata. Poi arrivarono tre dottori che mi dissero che io dovevo alzarmi e camminare, ed erano le stesse parole che mi aveva detto la Madonnina, quindi ho avuto fede e mi sono alzato e ho fatto un passo.” ha concluso commosso.