Maledetta primavera, diretto da Elisa Amoruso

Martedì 10 settembre, andrà in onda, in prima serata su Rai 3, alle ore 21:20, il film drammatico del 2020 dal titolo Maledetta primavera.

La pellicola è diretta dalla regista italiana Elisa Amoruso, nota per avere curato le riprese del documentario Chiara Ferragni – Unposted (2019).

Le musiche hanno invece la firma del cantautore Riccardo Sinigallia, che nel corso della sua carriera ha collaborato con grandi artisti italiani come Niccolò Fabi, Max Gazzè, i Tiromancino e Luca Carboni.

Nel cast principale del film Maledetta primavera: la pluripremiata attrice italiana Micaela Ramazzotti, che ha raggiunto il successo nel 2008 con il ruolo di Sonia nel film Tutta la vita davanti; l’attore di origini napoletane Giampaolo Morelli, amatissimo dal pubblico per il personaggio de L’Ispettore Coliandro nell’omonima serie televisiva; la giovanissima Emma Fasano, al suo esordio sul grande schermo; infine l’attrice francese Manon Bresch, nel suo primo lavoro all’estero.

La trama del film Maledetta primavera: un racconto di formazione della giovane Nina

Maledetta primavera è ambientato verso la fine degli anni ’80, quando la giovane Nina (Emma Fasano), una dolce ragazzina di 14 anni, si trova di fronte a un cambiamento drastico della sua vita: il trasferimento in un quartiere periferico di Roma insieme alla sua famiglia.

La protagonista non è affatto entusiasta di questo cambiamento, odia il caos di questa grande città, i grandi palazzi grigi, la mancanza di spazi naturali e il rumore assordante.

I suoi genitori sono tutt’altro che d’aiuto, infatti passano il loro tempo a litigare in continuazione, mentre suo fratello più piccolo è un bambino con problemi importanti, spesso colpito da violenti attacchi di rabbia.

Nonostante la presenza della sua amata nonna, Nina non riesce proprio ad adattarsi a questo nuovo ambiente e il suo umore è sempre più tetro a causa di questo trasferimento.

Tutto cambia quando Nina incontra Sirlei (Manon Bresch), una ragazzina di origini brasiliane un po’ più grande di lei.

Le due sono vicine di casa e frequentano la stessa scuola, quindi riescono a vedersi frequentemente e, proprio grazie a questa nuova amicizia, Nina riuscirà finalmente ad apprezzare questa nuova realtà e a trovare il suo posto nel mondo.