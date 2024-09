Ilaria Galassi si è sentita male al Grande Fratello 2024? La corsa di Pamela Petrarolo ed Eleonora Cecere insospettisce il web

Attimi di panico nelle scorse ore nella Casa del Grande Fratello 2024, stando infatti a quanto riporta Gossipetv pare che Ilaria Galassi ha accusato un malore. A sua volta il sito riporta rumor e indiscrezioni che circolano sul web da alcune ore. Nel dettaglio un telespettatore su X ha fatto notare che improvvisamente Pamela Petrarolo ed Eleonora Cecere hanno lasciato correndo la piscina per dirigersi verso qualcosa o qualcuno non inquadrato in tutta fretta. A questo punto un altro utente ha chiesto spiegazioni ed in molti hanno risposto che Ilaria Galassi si è sentita male al Grande Fratello 2024.

Successivamente altri utenti che guardavano la diretta su Mediaset Extra hanno fornito altri dettagli preoccupati dal fatto di non vederla più in video. Sembra per fortuna però che il malore di Ilaria Galassi non sia stato nulla di grave e che abbia accusato un po’ di nausea. Ovviamente il fatto che la concorrente del Grande Fratello 2024 si sia sentita male ha messo subito in allarme le sue due amiche storiche Pamela Petrarolo ed Eleonora Cecere che immediatamente sono uscite fuori dalla piscina per andare da lei. Non sono note maggiori informazioni ma adesso tuttavia la situazione è ritornata alla normalità con Ilaria Galassi che ritornata insieme agli altri concorrenti. Insomma l’assenza in video dell’ex volto di Non è la Rai ha spaventato non poco i telespettatori e gli utenti social.

Ilaria Galassi, Eleonora Cecere e Barbara Petrarolo gareggiano come unico concorrente al Grande Fratello 2024. Le ex di Non è la Rai sono molto amiche e si conoscono da più di trent’anni. Hanno condiviso non solo gioie e successi ma anche dolore e drammi. Durante la puntata andata in onda ieri sera, infatti, Ilaria ha commosso tutti parlando dell’aneurisma che l’ha colpita più di vent’anni fa e di come è stato difficile riappropriarsi non solo di se stessa e dei suoi ricordi ma in generale di ricominciare a vivere: “Ho assaporato la morte, quindi ora la vita la vivo con una leggerezza importante. Di fare la vittima non ne posso più.”