Ampio spazio al cinema nella prima parte della puntata odierna di Domenica In; Mara Venier ha accolto in studio Ferzan Ozpetek e buona parte del cast del nuovo film del regista, ‘Diamanti’. Tra l’altro, proprio la conduttrice del salotto domenicale ha avuto una parte importante nella pellicola. Tutte le protagoniste hanno avuto modo di raccontare la propria personale esperienza, sottolineando non solo la bellezza della trama e della sceneggiatura ma anche l’atmosfera speciale vissuta sul set.

È guerra tra Amanda Bonini e Fabiola Sciabbarrasi, le 'mogli' di Pino Daniele/ Salta l'omaggio a Domenica In

A prendersi la scena per commozione è stata però Mara Venier, sempre parlando del film ‘Diamanti’ di Ferzan Ozpetek. La conduttrice, come anticipato, ha recitato nella nuova pellicola del regista e dopo aver osservato una clip in tributo della sua partecipazione non è riuscita a trattenere le lacrime. Un pianto di soddisfazione, di gioia, ben fotografato dalle parole che in maniera sentita ha dedicato a colui che l’ha diretta e scelta, Ferzan Ozpetek.

Alessandro Siani, siparietto con Mara Venier a Domenica In: “Mi hai fatto una cattiveria!”/ “Il tuo film…”

Mara Venier e l’emozione a Domenica In per il film ‘Diamanti’, Ferzan Ozpetek: “La tua bellezza…”

“Si è messa in gioco, anzi diciamo le cose come stanno, è stata costretta a mettersi in gioco”, si esprime così Ferzan Ozpetek avvicinandosi a Mara Venier evidentemente travolta dalle lacrime tra emozione e commozione. “…Il tuo grande pregio è che al di fuori di Domenica In non le interessa nulla del suo aspetto fisico, non le interessa nulla di trucco e vestiti; questa è la sua bellezza”, prosegue così il regista per poi lasciare la parola alla conduttrice: “Devo dirti una cosa, tu mi hai dato dignità con questo film; qualcosa che in questo momento della mia vita ci voleva, mi piace”.