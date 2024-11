Maria De Filippi e Kekko dei Modà a RTL 102.5

A Kekko dei Modà sarebbe bastato un messaggio da parte di Maria De Filippi per essere felice, ma la conduttrice ha fatto molto di più per lui. Ospite di “Password” su RTL 102.5 per annunciare il concerto evento che terrà allo stadio San Siro di Milano il 12 giugno dell’anno prossimo, ha ricevuto le congratulazioni in diretta proprio da Maria De Filippi per l’importante traguardo.

“Lei è un’amica e lo sa, ci vogliamo bene“, ha raccontato l’artista, confermando i loro contatti e il fatto che bastasse appunto un messaggio. “Per me è una delle persone che conta di più, mi ha sempre accolto a casa sua“. Infatti, pur non amando molto la televisione, Kekko è stato invitato spesso dalla celebre conduttrice, che dal canto suo si è detta contesta per il ritorno. “Se lo merita“.

Maria De Filippi ha rivelato che ci sono tante cose che la legano a lui, pure una canzone che ascoltava in radio nel tragitto per tornare a casa. Si tratta proprio della prima canzone, per la quale conobbe Lorenzo Suraci, che è presidente dell’emittente radiofonica. Sono tanti i retroscena che legano Kekko dei Modà e Maria De Filippi, come quando venne chiamato per scrivere “Urlo e non mi senti” per Alessandra Amoroso, ma anche per dei consigli.

Maria De Filippi a Kekko dei Modà: “Lavoro aiuta con i dolori”

Kekko dei Modà e Maria De Filippi hanno parlato con delicatezza anche della depressione che ha colpito il cantante. “Il lavoro aiuta molto con i dolori“, ha spiegato la conduttrice a RTL 102.5, aggiungendo che spinge ad accantonare ciò che si sente per mettersi in gioco, confermando che ha aiutato anche lei quando ne ha avuto bisogno. Il problema, però, per Kekko è stato quello di dover rischiare di presentarsi in una condizione non ottimale al suo pubblico, non per una questione di vergogna, ma per la volontà di non trasmettere negatività ai suoi fan.

“Per me, nel lavoro del cantante c’è anche questo, condividere gli stati d’animo e umanizzarsi“, ha commentato Maria De Filippi, che poi si è soffermata sulla fragilità dei giovani e il loro rapporto con i social: “Noi abbiamo imparato in tv a cercare di non offendere e a rispettare tutti ed è giusto che sia avvenuto, non capisco perché sui social non sia così“.

“Eredità di Maurizio Costanzo? Ero una iena quando…”

Maria De Filippi ha rivelato anche di essersi imbattuta sui social in una persona che stava scrivendo molte falsità su di lei, quindi si era deciso a mostrare tutto in tv per far capire alla gente la situazione, ma alla fine ha cambiato idea, perché aveva capito che così gli avrebbe dato visibilità. Quel che ha fatto, invece, è querelarlo per un motivo ben preciso: “Penso che ci sia un limite“. E quella persona l’ha superato tirando in ballo il marito Maurizio Costanzo.

Questo utente ha accusato la conduttrice di aver “rubato un’eredità pazzesca” a suo figlio e ai figli di Maurizio Costanzo. A tal proposito, la conduttrice ha rivelato di aver “rinunciato all’eredità” del marito proprio in favore dei figli, quindi leggere quelle parole sui social l’ha infastidita molto. “Ero una iena“, ha aggiunto, sottolineando come i social siano uno strumento belo in quanto permette a tutti di esprimersi liberamente, d’altra parte non si può mancare di rispetto alle persone.