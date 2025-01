Diversi sono i volti noti del mondo dello spettacolo che siamo abituati ad osservare come personaggi televisivi; opinionisti, ex reality o ‘vecchie glorie’ del passato. In un settore così vario, spicca Maria Monsè che nelle scorse settimane è tornata a vivere l’esperienza del Grande Fratello 2024. Per ben due volte si è messa in evidenza nella versione ‘vip’ del reality condotto da Alfonso Signorini e per il suo carattere fumantino non mancano certo le polemiche.

Ma chi è Maria Monsè, quali sono i momenti ‘top’ della sua carriera? Qualcuno sicuramente ricorderà i suoi esordi; infatti, risulta tra le protagoniste della seconda edizione di ‘Non è la rai’, per molte donne di spettacolo fu un vero e proprio trampolino di lancio. Successivamente il baricentro della sua carriera è stato proprio la tv con diverse esperienze, come anticipato, tra salotti televisivi e reality.

Maria Monsè e le polemiche al Grande Fratello 2024: la diatriba con Ilaria Galassi per il ‘caso’ delle punturine gratis

Maria Monsè non ha avuto una lunga permanenza nella casa del Grande Fratello 2024 – in coppia con sua figlia Perla Maria – ma ha lasciato traccia di alcune polemiche per nulla passate inosservate e che hanno agitato non poco gli animi nella Casa più spiata d’Italia. In particolare, l’ormai ex concorrente del reality è stata protagonista di un’accesa lite con Ilaria Galassi per questioni che non riguarderebbero direttamente l’esperienza nel programma.

“Grazie a me ha avuto dei trattamenti gratis!”, tuonava così Maria Monsè in un recente dibattito acceso con Ilaria Galassi al Grande Fratello 2024: a suo dire, la concorrente del reality avrebbe avuto delle agevolazioni per dei trattamenti estetici grazie proprio alla sua mediazione. Parlando con Chiara Cainelli aveva infatti sottolineato: “Perchè mi sono incavolata? Perchè ho i messaggi che lo testimoniano…”.