Maria Monsè, chi è la nuova concorrente del Grande Fratello

Tra le new entry nella casa del Grande Fratello troveremo Maria Monsè, che a partire da questa sera tornerà in gioco nel loft di Cinecittà, la casa più spiata d’Italia accoglierà ancora una volta il noto volto televisivo, la showgirl ha già vissuto l’esperienza del Grande Fratello.

In passato Maria Monsè è stata segnata da momenti molto complicati nella sua vita, come la perdita di due figli dopo la nascita della figlia Perla: “Era solo la terza settimana, il medico mi disse che non c’erano più i battiti e io rimasi scioccata, la mia favola era improvvisamente crollata, tornai a Roma per abortire e fu un dramma. Uno strazio, presi dei calmanti, l’operazione andò bene, nonostante il mio stato d’animo e le mie preoccupazioni” le parole dell’ex gieffina che ovviamente porta sul corpo le ferite di quel dramma.

Maria Monsè rivela: “Per mio figlio ho vissuto di false speranze”

Una pagina complicatissima della sua vita Maria Monsè si è ritrovata ad affrontarla quando un dottore le mostrò che il battito di suo figlio si era arrestato. “Dopo il secondo raschiamento ho convissuto per mesi con il pensiero che i dottori avessero sbagliato e che mio figlio, invece, era vivo e lo avevo perso volontariamente” ha rivelato la showgirl che ha cercato di comprendere per un po’ di tempo il motivo degli aborti, fino al momento in cui ha deciso di farsene una ragione.

“Avevo sofferto davvero troppo, a un certo punto ho detto davvero basta” le parole di Maria Monsè che questa sera tornerà come concorrente nella casa del Grande Fratello. La sua storia sarà sicuramente utile per Alfonso Signorini, pronto a ricordare le sofferenze di una donna che ha cercato di battagliare sempre e comunque anche davanti alle carte sporche giocate dalla vita.

