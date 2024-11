E’ iconica a prescindere, protagonista a priori: Marina La Rosa si è presa la scena anche a La Talpa 2024 e questa sera all’ultimo giro di boa sarà certamente tra le concorrenti osservate speciali. Nel frattempo, gli appassionati che amano spulciare tra la cronaca rosa staranno forse cercando novità anche sul fronte sentimentale dell’ex volto del Grande Fratello. Marina La Rosa ha un compagno dopo l’ex marito Guido Bellitti? L’interrogativo è tutt’altro che facile da sciogliere anche se, in qualche occasione, è stata proprio la finalista de La Talpa 2024 a lanciare qualche indizio anche piuttosto diretto.

Marina La Rosa è La talpa 2024?/ La ex gatta morta sabota la prova del lago: "non mi sarei mai lanciata"

“Anche se dovesse trattarsi di un’avventura, ne deve valere la pena”, parlava così in un’intervista Marina La Rosa – finalista a La Talpa 2024 – a proposito delle sue prospettive sentimentali: “… Faccio fatica a trovare una persona con cui instaurare sintonia”. Parole che, già così, sembrano escludere la presenza di un compagno nella sua vita dopo la rottura, del 2021, con l’ex marito Guido Bellitti.

Marina La Rosa è single o fidanzata?/ "Non cerco un nuovo compagno e se fosse un'avventura..."

Marina La Rosa finalista a La Talpa 2024: nessuna ‘traccia’ di un nuovo compagno

Non sfugge anche l’ironia di Marina La Rosa – finalista a La Talpa 2024 – anche quando si tratta di raccontarsi nel merito della sua vita sentimentale. Proprio qualche settimana fa, sui social, si è lasciata andare ad un ragionamento goliardico che sembra confermare l’assenza di un compagno nella sua vita. “Tra un po’ divento santa… Se il ses*o allungasse la vita, avrei le ore contate”. Il simpatico post sui social di Marina La Rosa risale alla scorsa Pasqua; sono dunque passati diversi mesi e non è detto che da allora non sia cambiato qualcosa nel cuore della finalista de La Talpa 2024. Magari, proprio una volta conclusa l’esperienza nel reality, potrebbero spuntare ulteriori curiosità in riferimento ad un possibile nuovo compagno di Marina La Rosa.