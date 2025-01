Martina De Ioannon sceglie a Uomini e donne: le emozioni precedenti

Martina De Ioannon si ritrova a fare i conti con il tanto atteso momento della scelta a Uomini e donne, l’ex partecipante di Temptation Island è pronta a vivere la grande emozione nel dating show di Maria De Filippi su Canale Cinque:

“Ho dormito con tantissimi pensieri, fino a quando ho detto O la va o la spacca. In un momento mi sono detta che è arrivato tutto così in fretta perché il tempo è volato, però poi se guardo le tappe non ho rimpianti, non mi sono fatta mancare niente, vado avanti serena ed emozionata, sono due persone alle quali tengo molto quelle tra le quali posso scegliere” le parole di Martina De Ioannon che ha affidato a Witty TV le proprie sensazioni prima del momento della scelta tra Ciro Solimeno e Gianmarco Steri.

Martina De Ioannon e la svolta grazie a Uomini e donne: “Ho imparato ad ascoltare”

Per Martina De Ioannon sta arrivando il momento della scelta a Uomini e donne, intercettata dai microfoni di Witty TV, la giovane ex fidanzata di Raul Dumitras ha riavvolto il nastro e rievocato alcuni dei momenti della sua avventura nel programma di Canale Cinque guidato da Maria De Filippi.

“Grazie a questo percorso ho imparato ad ascoltare tanto, è stata una grande emozione, vediamo chi ci starà accanto a me” il messaggio di Martina De Ioannon che si appresta a vivere la scelta a Uomini e donne. Un momento davvero tanto atteso, che secondo le anticipazioni avrebbe portato alla scelta di Ciro Solimeno, che sarebbe stato scelto a discapito di Gianmarco Steri, vedremo se il tutto verrà confermato nel corso della puntata che sicuramente regalerà grandi emozioni al pubblico di Mediaset.