Mateo Retegui ha una fidanzata? Chi sono gli amori dell’attaccante

L’Italia torna protagonista con in campo l’attaccante Mateo Retegui, l’argentino sarà di scena questa sera con la maglia azzurra e in tanti si chiedono se oltre al pallone, nella vita del giocatore dell’Atalanta ci sia anche l’amore. Mateo Retegui non ha mai parlato con troppa facilità della sua vita privata, quello che sappiamo è che l’azzurro è comunque circondato da amore e affetto, nonostante sia difficile capire se ci sia una fidanzata nella sua vita, quello che è certo è che tra gli amori del calciatore ci sono la sorella Greta e i due cani Greta e Mia.

Di una fidanzata per adesso, nella vita di Mateo Retegui, non sembra esserci l’ombra, chissà che le cose non possano cambiare già a breve per il calciatore, che nel frattempo si sta dedicando con grande concentrazione sul campo.

Mateo Retegui e il cambio di vita da Genova a Bergamo

Complice anche il trasferimento della scorsa estate, quando Mateo Retegui si è trasferito dal Genoa all’Atalanta, l’attaccante non sembra aver trovato ancora la felicità dal punto di vista sentimentale. In una intervista concessa qualche settimana fa tra le colonne de L’Eco di Bergamo, il calciatore ha svelato come sia accaduto tutto in fretta per il suo passaggio in Lombardia, subito dopo il grave infortunio rimediato da Scamacca: “Mi è stato detto di prepararmi subito per andare a Milano a fare le visite mediche. Tutto è successo così velocemente, ma sono davvero felice di essere qui, voglio dare il massimo per questa squadra, sia in campionato che in Champions League” ha detto l’attaccante.

E chissà che non possa nascere qualcosa di importante anche parlando d’amore per Mateo Retegui, l’attaccante del futuro dell’Italia del ct Spalletti e di quelle che verranno.