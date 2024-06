Matilde Brandi, video incidente hot all’Isola dei Famosi 2024/ “Non posso continuare con mezzo seno fuori…”

Piccolo incidente hot nel corso della diretta video della semifinale dell’Isola dei Famosi 2024: protagonista Matilde Brandi durante un duello contro Alvina valido sia per il televoto flash che per la rosa dei finalisti di questa edizione. La sfida sembrava procedere per il meglio e con discreto equilibrio ma ad un certo punto è stata proprio Vladimir Luxuria a ‘distrarre’ Matilde Brandi dalla gara per attenzionare l’incidente hot.

La sfortuna di Matilde Brani è stata forse quella di indossare una maglia non troppo aderente all’altezza delle spalle. Durante il ‘braccio di ferro’ con Alvina una parte dell’indumento è infatti calato con il rischio di mostrare in diretta un seno della concorrente. La naufraga dell’Isola dei Famosi 2024, a quel punto, non è riuscita a trovare nuovamente il focus sulla contesa e si è dunque arresa all’avversaria: “Ragazzi non posso continuare, ho mezzo seno di fuori!”.

Matilde Brandi, l’incidente hot compromette il ‘duello’ con Alvina all’Isola dei Famosi 2024

Una volta persa la lucidità sulla gara dopo l’incidente hot, Matilde Brandi non è riuscita ad andare oltre pochi secondi nella manche successiva con Alvina, che ha dunque trionfato. La concorrente dell’Isola dei Famosi 2024 si è mostrata anche piuttosto infastidita per l’accaduto: non tanto per il fatto che abbia potuto pregiudicare la gara ma per l’ovvia risonanza in rete della circostanza. “Adesso farà il giro del web…”

