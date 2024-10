Vi siete mai chiesti chi è il fratello di Giulia e Silvia Provvedi? Pochi sanno che il nome delle due gemelle è associato anche a Matteo Provvedi, anche lui impegnato nel mondo della musica. Come lavoro da il dj e il produttore e non solo! Sul suo profilo Instagram il ragazzo documenta tutte le novità della sua vita e tutte le attività che fa costantemente. Su Instagram il fratello di Giulia e Silvia Provvedi si trova sotto il nome di @mathmind, un nickname che è anche il nome con cui si presenta a lavoro.

Il genere musicale a cui si ispira Matteo Provvedi è la techno, una strada ben diversa da quella delle sorelle, che invece si sono date al pop per tanto tempo. Il fratello di Giulia e Silvia Provvedi non si dedica solo alla musica, ma è anche un bravo calciatore e ha giocato nella squadra del Locarno e del Rovigo. Della sua vita privata purtroppo si sa molto poco, così come per le sorelle, che sono note per aver tenuto sempre segreti alcuni aspetti della loro vita.

Matteo Provvedi, il fratello di Giulia e Silvia Provvedi ha una fidanzata o è single?

Dall’account Facebook di Matteo Provvedi, il fratello di Giulia e Silvia Provvedi, si scopre che al momento vive a Ibiza in Spagna, dove fa il dj e produce musica Technohouse, Techno e Ambient. La sua data di nascita, invece, non è conosciuta, perchè Matteo non ha mai voluto condividere sui social questa informazione. Molti si chiedono anche se sia fidanzato, ma anche qui non c’è alcuna informazione: amore per la privacy o è single? Dopotutto il fratello di Giulia e Silvia Provvedi è un bellissimo ragazzo e non gli mancheranno di certo le corteggiatrici.

Tutti ricorderanno anche l’entrata di Matteo Provvedi al Grande Fratello, quando le due sorelle erano concorrenti del reality, entrate poco dopo la morte del padre, perso improvvisamente per un infarto. Quella del fratello di Giulia e Silvia è stata una sorpresa incredibile, tanto che una delle sorelle aveva detto: “Ci ha visto crescere. Io e lui ci siamo legati tantissimo in quest’ultimo anno. Ci siamo conosciuti fino in fondo. Una spalla. Lo amo da morire!“. Lui, dal canto suo aveva risposto: “Non ci vediamo da mesi. Silvia, il mio cuore è sempre con te. Io ho fatto ogni volta il tifo per te e per la tua felicità perché la te la meriti davvero. Sei speciale“.