GIORNATA DELLA MEMORIA, IL MESSAGGIO DI SALVINI

Nel tradizionale messaggio per il Giornata della Memoria, il vicepremier Matteo Salvini coglie l’occasione per farsi portavoce di un monito importante, quello che riguarda il significato fondamentale di questo giorno. Nella sua lettera, infatti, il leader della Lega fa riferimento al clima politico che insulta il fulcro di tale giornata. Lo dimostra quanto accaduto alla senatrice a vita Liliana Segre, tra i pochi sopravvissuti alla Shoah che può ancora testimoniare l’orrore nazista. In particolare, Salvini richiama le parole del presidente della Comunità ebraica di Milano per ribadire quanto sia “vergognoso” che Segre abbia la scorta, visto che la sua sicurezza è in pericolo.

Per quanto riguarda la mobilitazione contro Israele richiamata dall’Anpi, il segretario del Carroccio la definisce “insopportabile“, mentre ritiene “terribile” che gli studenti universitari di Roma siano arrivati a denunciare i rischi in cui incorrono per la loro identità e cultura. Nella riflessione di Salvini non può mancare l’orrore del 7 ottobre, “l’attacco bestiale di Hamas” a Israele per “un antisemitismo genocida pari a quello del nazismo“.

“IL MOSTRO ANTISEMITA”

Matteo Salvini riscontra “un’ondata di antisemitismo” che non ha precedenti da quando è terminata la seconda grande guerra mondiale. Il vice della presidente del Consiglio Giorgia Meloni cita la caccia all’ebreo di Amsterdam, alle manifestazioni vicino alle sinagoghe, ma non dimentica neppure gli attacchi agli studenti ebrei e l’espulsione degli israeliani da manifestazioni artistiche ed eventi scientifici, tutti episodi che – evidenzia Salvini – non possono essere ignorati proprio oggi che cade la Giornata della Memoria.

Il parere di Salvini è netto: il “mostro antisemita” è tornato e le critiche a Israele rappresentano l’appiglio per giustificare “i peggiori sentimenti antiebraici“, con le istituzioni che, di fronte a tutto ciò, non riescono a dare una risposta a quella che definisce una realtà “ripugnante“. Invece, dovrebbero agire concretamente contro quello che arriva a definire il terrorismo contro gli ebrei.

A tal proposito, Salvini ricorda che la Lega, con il supporto dell’Unione Associazioni Italia-Israele, ha preparato e presentato una proposta di legge per introdurre delle misure contro l’antisemitismo. Infine, nel suo comunicato sostiene che vi sia al momento la necessità di attualizzare le regole della convivenza civile in virtù di questo nuovo contesto, per scongiurare il rischio che in Italia torni quell’odio per il quale sono morte tantissime persone.

“I RIGURGITI DI ANTISEMITISMO”

Quella di Salvini è una delle tante voci che si è alzata dalla Lega nella Giornata della Memoria per ricordare l’importanza di questa ricorrenza, ma anche per richiamare tutto il mondo politico, non solo italiano, a unirsi per condannare i “vergognosi rigurgiti di antisemitismo” che stanno riemergendo in maniera pericolosa. Un monito che, Eugenio Zoofili, deputato e capogruppo Lega in commissione Difesa della Camera, nonché presidente della delegazione parlamentare italiana OSCE, ritiene importante anche per le nuove generazioni.