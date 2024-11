Mauro è il papà di Jessica Morlacchi, concorrente del Grande Fratello 2024: una passione in comune

Se c’è qualcuno dal quale Jessica Morlacchi ha ereditato la sua grande passione per la musica, quello è sicuramente papà Mauro. L’uomo è un esperto musicista: suona il basso ed è proprio con lui che Jessica ha mosso i primi passi nel mondo della musica. Mauro Morlacchi è, infatti, il fondatore della band Etabeta, che è poi diventata Gazosa, ovvero quella con la quale la figlia Jessica è diventata famosa. Oggi la band non esiste più, ma la passione della Morlacchi per la musica e il canto è sempre al primo posto nella sua vita.

Papà Mauro è stato, dunque, il primo supporter di Jessica Morlacchi nella sua carriera musicale. L’uomo, poche settimane fa, ha sorpreso la figlia con un videomessaggio inviato al Grande Fratello 2024, nel quale ha sottolineato quanto sia fiero del percorso e del comportamento che Jessica sta avendo in questa nuova avventura televisiva.

La toccante sorpresa di papà Mauro a Jessica Morlacchi

“Stai facendo un percorso perfetto, stai facendo bene. Amore, ricordati che papà c’è e ci sarà sempre. Continua così e non mollare!” è stato l’incoraggiamento di papà Mauro alla figlia Jessica, che è crollata in lacrime nel rivedere il padre, con il quale ha un rapporto fortissimo. E dopo mesi trascorsi in Casa senza poter riabbracciare alcun parente, nella puntata del Grande Fratello 2024 del 23 novembre, la gieffina avrà finalmente la sorpresa che attende da tempo: potrà non solo rivedere sua mamma Marina, ma anche tenerla tra le braccia. Sarà un momento molto toccante, prima del quale, come spesso accade nel reality, Alfonso Signorini potrebbe esplorare ulteriormente il rapporto di Jessica con entrambi i suoi genitori.