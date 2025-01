Max Laudadio è uno storico inviato di trasmissioni Mediaset come Striscia La Notizia e Le Iene e l’uomo sarà tra gli ospiti della trasmissione Verissimo, programma tv che andrà in onda sabato 11 Gennaio 2025. Oltre al ruolo di inviato Max è anche un attore di teatro e quest’anno è stato tra i protagonisti dello spettacolo Aladin dove l’uomo interpreta il genio della Lampada.

Max Laudadio, all’anagrafe Massimiliano, è nato a Pistoia il 30 Agosto 1971, è un conduttore radiofonico ed attore teatrale, autore di alcuni programmi come per Disney Channel nel 1999, ha inoltre condotto alcuni programmi su RTL 102.5 e su Rai Radio 2, e ha lavorato per Le Iene dal 2000 al 2003 quando poi ha fatto ingresso come inviato a Striscia La Notizia ed è questo il ruolo chiave per cui lo conosciamo.

Intervistato al Corriere della Sera l’uomo ha raccontato recentemente alcuni aspetti della sua vita: “L’ingresso a Striscia la Notizia? Giocavo con Valerio Staffelli e lui ha fatto il mio nome anche se Antonio Ricci dice che mi ha preso perchè ero fidanzato con un’attrice famosa”. Il riferimento è a Manuela Arcuri e l’uomo ha sottolineato: “Ci siamo frequentati per poco tempo, il mio lavoro invece è continuato”, spiega l’uomo.

Nel corso dell’intervista Max Laudadio ha raccontato di quando – in occasione di un servizio – ha rischiato la vita: “Avevo messo a casa mia a Milano le telecamere per un servizio sui caldaisti. Arriva uno e spara tariffe assurde, io caccio il mio look con giacca e occhiali da Iena e lui mi minaccia impugnando un cacciavite: “Ti ammazzo” e spiega che quella volta rischiò davvero tanto.

Più volte Massimiliano ha rischiato ed è stesso lui ad ammettere: “Se mi menano è perchè hanno pochi argomenti, noi ci presentiamo con ipotesi fondate. Però è vero, sono un rompiballe e talvolta mi menerei anche io”, dice l’uomo con il sorriso. L’uomo è sposato da anni con Loredana Bonora, che è diventata sindaca e con lei ha avuto una figlia, Bianca. I due hanno lasciato la città proprio la figlia che soffre di otiti da inquinamento.

Oltre a Bianca l’uomo ha anche altri due figli che la coppia ha accolto: “Ci sono Ina di 27 anni che è una ragazza albanese e Stanley, un 38enne nigeriano che ha invece quattro figli”. La coppia è molto attiva sul sociale ed aiuta la comunità ormai da diversi anni senza sosta.