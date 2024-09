Per alcuni fan Mercedesz Henger è ancora più bella di sua madre Eva Henger, per altri invece la bellezza e la fisicità dell’attrice hard sono impareggiabili. Di certo non sono questi i motivi che hanno portato, in passato, l’influencer e l’ex pornostar a litigare e ad allontanarsi per parecchio tempo. Madre e figlia, infatti, hanno vissuto un periodo prolungato di tensione e conflitti, a causa della relazione di Mercedesz con il tronista Lucas Peracchi vista non di buon occhio da mamma Eva. Così per circa due anni, Eva e Mercedesz Henger sono rimaste in silenzio, congelando completamente il loro rapporto.

In una intervista rilasciata a Storie di Donne al Bivio su RAI2, la classe 1991 ha raccontato alcuni retroscena sul rapporto con la madre, ripercorrendo appunto il conflitto creatosi quando faceva coppia con Lucas. “Loro litigavano molto e anche se volevo starne fuori non potevo perché lei era certa che lui mi potesse in qualche modo manipolare. Non fu un rapporto sano ma mia madre poteva gestirla in maniera diversa”, il parere di Mercedesz.

Mercedesz Henger, chi è la figlia di Eva Henger e cosa fa oggi

Dopo due anni di distanza, madre e figlia si sono riappacificate, anche se qualche strascico sembra rimasto: “Mi aspettavo che cercasse di capirmi e di chiedermi scusa ma non lo fa mai e ci siamo distaccate in modo totale”. Nel corso dell’intervista, Mercedesz ha detto di non aver mai avuto problemi per via del lavoro di mamma, benché lei poi abbia preso altre strade.

Prima di diventare influencer, la Henger ha lavorato come modella e personaggio televisivo, prendendo parte a diversi reality, come l’Isola dei Famosi. Quando era più piccola partecipò al film Gangs of New York, poi il debutto nel mondo della moda e l’avvento sui social dove oggi è seguita da oltre 835 mila persone.

