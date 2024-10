Dopo l’esperienza vissuta a Temptation Island Millie Moi è finita al centro del gossip a causa di una segnalazione, sarebbe stata avvistata in compagnia di un ex volto del programma, si tratta di Raul Dumitras. A lanciare la curiosa indiscrezione è stata Deianira Marzano sul suo profilo Instagram pubblicando attraverso le sue storie il messaggio di un utente. In questo si legge che una conoscente dell’ex fidanzata di Michele è a conoscenza del fatto che di recente si è vista con Raul, i due sarebbero stati pizzicati insieme in un locale a Roma, il Toy room.

Temptation Island 2024, 6a puntata/ Coppie e diretta 15 ottobre: Millie e Michele si lasciano al falò

Millie Moi ha partecipato all’attuale edizione di Temptation Island perché stanca della mancanza di fiducia di Michele nei suoi confronti. Più volte nel villaggio ha fatto sapere che il ragazzo le rimproverava continuamente il fatto che fosse troppo espansiva e che dava troppa confidenza agli altri ragazzi. Anche lui in varie occasioni ha ammesso che il suo comportamento l’ha sempre infastidito perché a parer suo l’atteggiamento dell’ormai ex fidanzata non era quello di una persona impegnata sentimentalmente. Nella penultima puntata del reality delle tentazioni i due si sono battibeccati e accusati duramente durante il loro falò di confronto anticipato, alla fine hanno deciso di lasciare il programma separati.

Filippo Bisciglia interrompe Mirco e Alessia durante l'esterna a Temptation Island/ "Mai successo prima!"

Cosa è successo tra Millie e Michele dopo Temptation Island? Lei sta frequentando Raul?

Anche Raul Dumitras nei mesi scorsi si è fatto conoscere dal pubblico partecipando a Temptation Island con l’ex fidanzata Martina De Ioannon. Era stata lei a contattare la redazione del programma perché non sopportava più l’eccessiva gelosia del fidanzato. Nemmeno la loro storia d’amore è sopravvissuta al reality delle tentazioni, le loro strade si sono infatti divise dopo il falò di confronto. Ad oggi lui sembra essere single, l’ex fidanzata invece sta cercando la sua anima gemella al Trono Classico di Uomini e Donne nei panni di tronista.

Alfonso D'Apice, tutto sul fidanzato di Federica/ Sono usciti insieme da Temptation Island 2024?

Manca ormai pochissimo all’ultima puntata di Temptation Island, in onda su Canale 5 martedì 22 ottobre. I telespettatori scopriranno cosa succederà tra Federica e Alfonso ma anche cosa è accaduto ‘un mese dopo’ alle altre coppie che hanno già lasciato il programma. Millie e Michele si sono rivisti? In molti si chiedono se ci sia stata una riconciliazione tra loro, la segnalazione sulla Moi lascia però pensare che non ci sia stato un ritorno di fiamma con l’ex fidanzato. In che rapporti è con Raul? I due potrebbero essere solo amici o potrebbero aver iniziato a frequentarsi dopo Temptation Island. Al momento però queste sono solo supposizioni, si attendono infatti nuove indiscrezioni per saperne di più sul loro rapporto.