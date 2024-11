Mimì Caruso, chi è la cantante dalla voce angelica che sta conquistando tutti a X Factor 2024? Il suo timbro vocale non è passato inosservato sin dall’inizio, tanto che Manuel Agnelli – che oggi è il suo giudice – ha premuto l’X Pass per la prima volta, scegliendo lei per farla arrivare direttamente agli Home Visit. E le aspettative non sono state deluse, perchè Mimì Caruso ha sempre cantato in maniera divina, quasi eterea. Ma chi si nasconde dietro a questa ragazza prodigio? La sua storia è emozionante, e parte 17 anni fa.

Una delle concorrenti di X Factor 2024 più amate, Mimì Caruso, è stata adottata quando aveva solo otto mesi, viene dalla provincia di Monza e Brianza, precisamente da Usmate Velate. Approdata ai provini del talent ha letteralmente steso tutti con “Figures” di Jessie Reyez e Manuel Agnelli si è innamorato della sua voce tanto che poi l’ha scelta per la sua squadra composta da Danielle e dai Punkcake. “Ma che me ne frega”, aveva detto Agnelli ai provini: “hai una voce che è larga come uno stadio, fai dei passaggi dal pieno al falsetto con una naturalezza incredibile…A 17 anni”.

X Factor 2024, parla la mamma di Mimì Caruso: “Voglio solo che sia felice”

Come sta andando il percorso di Mimì Caruso a X Factor 2024? Per ora sembra che insieme a Francamente sia una delle possibili candidate per vincere il programma. A colpire di lei è la giovane età e la voce, che dalle prime note mostra un che di etereo, proprio come avviene con le vere star appena iniziano a cantare. A trasmetterle la passione per la musica è stata sua mamma, anche lei impegnata in questo mondo. Sua madre si chiama Paola Coari e lavora in una parafarmacia nella provincia di Monza. Ai provini aveva accompagnato la figlia, emozionandosi per l’audizione impeccabile.

Di recente ha parlato in un’intervista a PrimaMerate, spiegando come sta vivendo il percorso di Mimì Caruso nel talent di Sky Uno. Lei e il marito Franco hanno sempre supportato la figlia sin da piccola: “Vogliamo solo che sia felice di quello che sta facendo”, dicono: “e che esca soddisfatta da questa esperienza, a prescindere da quello che sarà il risultato finale”. Negli ultimi giorni Mimì Caruso ha vissuto una piccola crisi ad X Factor 2024, spaesata per la paura di non trovare la sua identità. Sicuramente ci vorrà del tempo, ma il suo nome è già scritto nella storia della musica.