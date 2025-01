Narcis Godeanu, chi è il marito di Ramona Badescu

Ramona Badescu, attrice del piccolo e grande schermo nonché una delle più celebri primedonne del Bagaglino, qualche anno fa ha vissuto la gioia della sua prima maternità con la nascita del figlio Ignazio. Poco si conosce della vita privata della showgirl, che ha sempre preferito scindere il suo lato pubblico/professionale e quello più intimo, personale e legato alla sfera dei sentimenti. Sappiamo però che ha costruito negli anni una splendida famiglia, impreziosita dalla nascita del figlio, al fianco di suo marito Narcis Godeanu.

In merito al marito di Ramona Badescu, Narcis Godeanu, sappiamo che è di professione un avvocato e professore di origini rumene. Il primo incontro della coppia avvenne nel 2008, quando Godeanu arrivò in Italia per un incontro ufficiale con l’allora ministro della giustizia Clemente Mastella. Diversi anni dopo la coppia si ritrovò e sbocciò il vero amore, coronato nel 2017 con il matrimonio e nel 2019 con la nascita del figlio Ignazio, che ha reso l’attrice mamma per la prima volta a 51 anni.

Ramona Badescu, in tema di maternità, ha sempre sognato di avere un figlio. Per questo, diversi anni fa, decise di recarsi presso una clinica per congelare gli ovuli e, successivamente, intraprendere un percorso di fecondazione assistita. Tuttavia l’attrice è diventata mamma in maniera naturale e, come da lei raccontato qualche tempo fa al settimanale Diva e Donna, a darle la bella notizia era stato il ginecologo durante una visita: ”Quando sono andata per iniziare la procedura mi ha guardato con un grande sorriso e mi ha detto che ero già incinta di due settimane”.

Per lei fu una gioia immensa, dopo anni di attesa. In una più recente intervista a Oggi è un altro giorno, nel 2023, aveva raccontato il suo mestiere di mamma e tutta l’emozione della sua prima gravidanza: “Quando ero più giovane aspettavo, pensavo che non fosse il momento giusto, pensavo al lavoro. Eppure il lavoro più difficile è fare la mamma. Quando ho preso in braccio Ignazio dopo la nascita avevo paura. Non esiste un’età per essere mamma e per diventarlo“.