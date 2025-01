NEONATA RAPITA A COSENZA: LIBERO AQUA MOSES

L’interrogatorio a Rosa Vespa e Aqua Moses si è concluso con un colpo di scena: lei deve restare in carcere, lui lo ha lasciato. Il pm ha chiesto la scarcerazione, non ritenendo che abbia partecipato al rapimento della neonata a Cosenza, e la sua richiesta è stata accolta dal gip. Il legale del nigeriano ha fatto sapere che l’uomo si è dichiarato innocente, in quanto si è reso conto solo a casa sua che non era suo figlio, poi sono arrivati i poliziotti.

Pavia, corsi di "alfabetizzazione Lgbt" a scuola/ La Lega protesta, il sindaco: "Famiglie hanno approvato"

La tesi dell’uomo è che sia stato ingannato dalla moglie, che avrebbe quindi organizzato il rapimento della piccola Sofia. Rosa Vespa lo aveva detto subito dopo l’arresto, riferendo agli agenti che aveva organizzato tutto da sola. Al marito avrebbe raccontato di aver dato alla luce un bambino, che la coppia aveva chiamato Ansel, ma le cose non stavano affatto così. Dunque, la tesi del pm sul caso della neonata rapita a Cosenza è che il marito della donna abbia agito in maniera inconscia, credendo a tutto ciò che gli ha detto la moglie, senza sospettare che la gravidanza fosse finta.

AMICI 24/ Anticipazioni registrazione puntata 26 gennaio 2025: Dandy e Deddè salvi, le nuove classifiche

NEONATA RAPITA A COSENZA: “IL MARITO DI ROSA VESPA ESTRANEO”

Il fatto che Aqua Moses fosse presente all’interno della clinica della neonata rapita a Cosenza non implica che sapesse del rapimento e ne fosse coinvolto. La procura ritiene che l’uomo fosse davvero convinto di andare a prendere il figlio, quindi è tornato in libertà, infatti ha lasciato il carcere di Castrovillari, e la sua posizione è destinata all’archiviazione. Decisivi si sarebbero rivelati i comportamenti di Aqua Moses, come quando si è accorto che era una neonata, non un bambino, insieme ai suoi parenti.

"La Gioconda ospitata in Lombardia"/ Il Louvre è fatiscente, la Regione si propone in vista di Milano-Cortina

Il legale della donna, invece, dopo l’interrogatorio ha dichiarato che la sua assistita ha fornito le risposte a tutte le domande di pm e gip, ma anche di aver fatto richiesta di autorizzazione per una visita medico-psichiatrica, a cui il giudice ha già dato il suo via libera. Pare che la donna abbia finto la gravidanza, anche acquistando vestiti per bambini, e che abbia precisato di non aver mai pensato di far del male alla neonata. Per la donna, dunque, le indagini proseguono, allo stesso modo gli accertamenti riguardanti la clinica di Cosenza, con l’ipotesi di una presunta omissione nella vigilanza.