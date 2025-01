Finalmente Nicola Carraro è tornato dall’ospedale. Il marito di Mara Venier ha avuto diversi problemi di salute negli ultimi due mesi che chiaramente hanno destato la preoccupazione della conduttrice e del pubblico che segue la coppia da tanti anni. A comunicare la lieta notizia è stato proprio Nicola Carraro, che tramite un video su Instagram ha raccontato come sta e le sue attuali condizioni di salute. Qualche giorno fa, Mara Venier aveva annunciato di star passando un momento difficile.

La conduttrice ha spiegato che in questo periodo sta facendo molti viaggi tra Roma e Milano per seguire il marito nel capoluogo lombardo: “In questo momento non è in gran forma e si sta curando“, ha spiegato. Finalmente, nelle ultime ore Nicola Carraro ha preso parola rassicurando i fan sulle sue condizioni di salute. “Buongiorno amici, riabbracciamoci con le parole e in alto i cuori, sempre. Eccomi qua, sono tornato. Ci ho messo la bellezza di quasi 60 giorni” racconta il marito di Mara Venier, spiegando di aver avuto problemi sia all’ernia del disco che ai polmoni.

Nicola Carraro ha raccontato quello che deve fare in questo periodo per stare bene, e ha svelato che per via della malattia ha perso nove chili. Oggi fa fisioterapia ed è tornato nella sua casa di Milano accanto ai suoi figli. Nel video su Instagram dà anche un messaggio di speranza, promettendo ai fan che presto sarà in pista di nuovo. Nicola Carraro e Mara Venier si sono conosciuti nel 2000, precisamente il 19 settembre. La conduttrice ha spesso raccontato alcuni dettagli sulla loro storia d’amore che ormai dura da più di un ventennio.

Per il loro anniversario Mara Venier gli aveva dedicato una bellissima frase, definendo Nicola Carraro “tutto quello che lei ha sempre cercato dalla vita“. I due si erano sposati nel 2006 e da allora non si sono più lasciati. Oggi, affrontano nel bene e nel male le sfide della vita come la difficile malattia che ha colpito l’uomo. Sotto al post pubblicato su Instagram sono spuntati anche diversi messaggi di amici vip della coppia come Sabrina Ferilli che ha mandato loro un dolcissimo pensiero. Mara Venier ha invece tranquillizzato i fan con una frase: “Piano piano vediamo la luce“