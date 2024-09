Alfonso Signorini presenta la nuova casa del Grande Fratello 2024

Il conto alla rovescia per la partenza del Grande Fratello 2024 è già scattato, il conduttore e padrone di casa del reality nelle scorse ore ha deciso di mostrare le prime anticipazioni riguardo al loft che a partire dal 16 settembre ospiterà i concorrenti del programma di Canale Cinque. Intervenuto in un video postato sui social, Alfonso Signorini ha reso note le tanto attese informazioni direttamente dalla nuova casa del Grande Fratello 2024, con i lavori ancora da ultimare ma che sarà prontissima tra qualche giorno per il via ufficiale del reality: “Queste sono le primissime immagini della nuova casa che come vedete è ancora in costruzione, ma ci siamo quasi, io ho il caschetto obbligatorio a norma di legge. Intanto godetevi questo. Però come potete vedere è tutto nuovissimo, una cosa enorme, grandissima, una roba che nemmeno Rockefeller ce l’aveva” le parole di Signorini che ha stuzzicato la curiosità dei fan direttamente dal grande giardino della Casa che presto vedrà protagonisti i concorrenti.

Inoltre nei prossimi giorni saranno rivelate altre novità riguardo al Grande Fratello 2024, con i primi concorrenti già annunciati, da Luca Calvani a Ilaria, Pamela ed Eleonora di Non è la Rai, Lino Giuliano, Jessica Morlacchi a Clayton Norcross.

Nuova casa Grande Fratello 2024, in arrivo altre novità nei prossimi giorni

Sono giorni importanti e certo non banali per tutti i concorrenti del reality di Canale Cinque, visto che Alfonso Signorini ha promesso ai seguaci del Grande Fratello 2024 che saranno rivelate novità e aggiornamenti sul programma praticamente con cadenza quotidiana sulla nuova casa del Grande Fratello 2024 e questo ovviamente sarà molto importante per fidelizzare i telespettatori in vista del ritorno del reality.

In un video mostrato da Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque, Alfonso Signorini ha infatti promesso altre sorprese nei giorni a venire: “Noi siamo pronti o quasi, state connessi perché ogni giorno ci saranno delle novità, a prestissimo, io torno al lavoro” ha detto il conduttore sulla nuova casa del Grande Fratello 2024.