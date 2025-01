Chi è la nuova fidanzata di Fede di Benji e Fede? Secondo le ultime indiscrezioni il cantante sarebbe fidanzato con Orian Ichaki, che ha partecipato a La Talpa nel 2024. La donna ha origini israeliane ed è una modella che è stata protagonista di tantissime campagne pubblicitarie nel mondo. Non solo, tempo fa è divenuta famosa anche nel nostro Paese per aver rappresentato Madre Natura a Ciao Darwin. Nata e cresciuta nella città di Herzliya, Orian Ichaki lavora oggi prevalentemente in Italia.

Tra i suoi successi più famosi troviamo le campagne pubblicitarie per Tezenis e Guess che poi l’hanno lanciata come modella professionista. Ma il suo lavoro non si limita a questo! Orian Ichaki ha anche un brand di gioielli insieme al fratello Ran, più piccolo di lei. Sulla sua vita privata non si sa molto, se non che Orian Ichaki sta frequentando Federico Rossi, celebre cantante ed ex membro del duo Benji e Fede. In passato, però, lei stessa aveva smentito tutto dicendo che le voci su lei e l’artista sono solo dicerie, e che entrambi sono semplicemente buoni amici. Sarà vero?

Orian Ichaki, amicizia o vero amore con Federico Rossi?

Orian Ichaki, famosissima modella internazionale ed ex madre natura nel programma di Bonolis Ciao Darwin, non ha mai confermato le voci sul flirt con Federico Rossi. Eppure tra i fan c’è chi è sicurissimo che i due stiano insieme o si stiano frequentando dopo la relazione finita del cantante con Paola Di Benedetto. Con quest’ultima, Fede è stato per ben tre anni, ma la relazione si è conclusa improvvisamente nel 2021 senza che i due abbiano mai dato alcuna spiegazione al pubblico. Nel 2023, erano circolate le voci di un ritorno di fiamma dopo un avvistamento ad un concerto.

Federico Rossi era stato visto con l’ex fidanzata Paola Di Benedetto ad un concerto di Milano, precisamente un evento degli Zero Assoluto al noto locale Fabrique. Da lì più nulla, anche se le immagini di loro due insieme avevano fatto il giro del web. La modella, sulla falsa riga di Orian Ichaki aveva rilasciato un’intervista alla conferenza stampa Future Hits di Roma, dichiarando di aver preso con il sorriso le dicerie sul suo conto e precisando che il rapporto con Federico è solo di amicizia. Dunque, ancora oggi aleggia un mistero sulla vita sentimentale del cantante. Orian Ichaki è davvero la sua fidanzata?