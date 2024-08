Calciomercato Napoli, Osimhen all’Al-Ahli e 80 milioni agli azzurri

La telenovela Osimhen sta per terminare. Il calciatore lascerà il Napoli, con il quale aveva rotto già da tempo, e raggiungerà l’Arabia Saudita. Ad avere la meglio nella corsa all’attaccante azzurro è stato l’Al-Ahli, che ha proposto al giocatore un contratto quadriennale da ben 40 milioni a stagione, con tanto di clausola risolutoria. Il Napoli, dal canto suo, non può che essere felice: in un colpo solo risolverà la situazione con l’attaccante, che da tempo sembrava scontento in azzurro, ma allo stesso tempo incasserà ben 80 milioni più bonus. Una cifra altissima che permetterà agli azzurri di mettere a posto i conti e ripagarsi le entrate di questa sessione di mercato, tra le quali c’è Lukaku.

Gilmour al Napoli, è fatta: affare in chiusura col Brighton/ Calciomercato news: via libera (30 agosto 2024)

Il “caso Osimhen” è stato uno dei più lunghi di questa sessione di calciomercato. Arrivato nel 2020 dal Lille, l’attaccante azzurro ha segnato ben 76 gol in 133 al Napoli, con varie stagioni da protagonista, su tutte quella del 2023 culminata con lo scudetto vinto da Luciano Spalletti. Il calciatore era finito nel mirino del Chelsea ma anche del Paris Saint Germain ma nessuna offerta aveva soddisfatto il Napoli, che ha dunque deciso di attendere ancora. Alla fine il club partenopeo si è detto soddisfatto dell’offerta arrivata dall’Al-Ahli, di ben 80 milioni più bonus: una cifra che soddisfa tutte le parti, soprattutto il nigeriano, che andrà a percepire un maxi stipendio nei suoi anni in Arabia.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Gilmour no, Arthur sì. Volata per Osimhen all'Al-Alhy (30 agosto 2024)

Osimhen all’Al-Ahli: il retroscena sul Chelsea

Come spiega Sky Sport, l’accordo tra Napoli e Al-Ahli è totale: si resta solamente in attesa che i due club chiudano l’affare ma tutto è stato ormai deciso, cifre comprese. Nella notte, come rivelato dagli esperti di mercato, si era rifatto avanti il Chelsea che aveva provato a convincere sia la società azzurra che il nigeriano: l’offerta, però, era nettamente più bassa rispetto a quella degli arabi, sia verso il Napoli che verso il giocatore stesso, che andrà a percepire un maxi stipendio in Arabia Saudita. Dunque, tutto è deciso: si attende solamente l’ufficialità.