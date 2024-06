Ospiti Con il cuore Nel nome di Francesco 2024 e Cantanti: da Orietta Berti a Nigiotti/ Tornano i Nomadi

Oltre vent’anni e sempre con il medesimo spirito di solidarietà: questa sera andrà in onda su Rai Uno l’evento benefico Con il cuore – Nel nome di Francesco 2024. Show all’insegna della musica e dell’amore universale realizzato dai Frati del Sacro Convento di Assisi per sostenere le famiglie e le persone che versano in condizioni di difficoltà. Abbiamo già raccontato dove seguire la diretta e come si svolgerà l’evento; passiamo dunque in rassegna la carrellata di ospiti e cantanti che saliranno sul palco de Con il cuore – Nel nome di Francesco 2024 per dare il proprio contributo alla serata benefica.

Quale modo migliore se non la musica per veicolare messaggi di solidarietà, amore universale e fratellanza al fine di offrire sostegno alle persone in difficoltà. All’evento benefico Con il cuore – Nel nome di Francesco 2024 parteciperanno alcuni dei volti più apprezzati della discografia italiana: dai The Kolors a Fausto Leali, passando per Maninni e i Nomadi che tornano sul palco della campagna benefica dopo ben 18 anni.

Musica e generosità: il binomio perfetto per la serata benefica ‘Con il cuore – Nel nome di Francesco’ 2024

Ospiti, cantanti e tanta musica alla serata evento Con il cuore – Nel nome di Francesco 2024, questa sera su Rai Uno con Carlo Conti alla conduzione: vediamo dunque nel dettaglio chi saranno gli artisti pronti a veicolare emozioni e generosità.

MANINNI

Il grande pubblico ne ha fatto la piacevole conoscenza in occasione del Festival di Sanremo 2024: con “Spettacolare” si è guadagnato il meritato apprezzamento di pubblico e critica. Dopo il trampolino di lancio della kermesse e dopo l’esperienza del passato ad Amici di Maria De Filippi, Maninni primeggia tra gli ospiti e cantanti de Con il cuore – Nel nome di Francesco 2024, per la prima volta.

THE KOLORS

Nel loro background vantano anche loro l’esperienza ad Amici di Maria De Filippi; Stash e la sua band hanno già da anni conquistato l’industria discografica e proprio come l’artista precedente sono tornati a brillare anche in occasione di Sanremo 2024 con “Un ragazzo, una ragazza”. Questa sera sul palco de Con il cuore – Nel nome di Francesco 2024, avranno per la terza volta l’onore di assaporare l’atmosfera dell’evento benefico.

ENRICO NIGIOTTI

Anche per lui è la prima volta sul palco de Con il cuore – Nel nome di Francesco 2024: ritroverà sul palco Carlo Conti che lo scelse nelle Nuove Proposte a Sanremo 2015 dopo che già da tempo cercava di farsi largo nel mondo della musica italiana tra Amici e X Factor.

RICCHI E POVERI

Tra gli ospiti e cantanti della serata benefica spiccano i Ricchi e Poveri, duo iconico della musica italiana e che con alcuni dei colleghi presenti questa sera hanno avuto l’onore di condividere il palco di Sanremo 2024. Con buone probabilità ascolteremo il loro nuovo singolo ‘Aria’ in occasione del ritorno a Con il cuore – Nel nome di Francesco 2024 dopo 8 anni.

NOMADI

Un altro ritorno per l’evento benefico dei Frati del Sacro Convento di Assisi: i Nomadi dopo 18 lunghi anni tornano accompagnati dall’euforia dei fan più nostalgici che non vedono l’ora di emozionarsi sulle note de “Io Vagabondo”.

FAUSTO LEALI

Attualmente impegnato con Io Canto Family 2024 e da sempre tra le voci più riconoscibili della musica italiana. Dopo l’ultima volta datata 2013, anche Fausto Leali torna tra gli ospiti e cantanti de Con il cuore – Nel nome di Francesco 2024.

ORIETTA BERTI

Nonostante i 60 anni di carriera alle spalle, la prima volta di Orietta Berti fra gli ospiti e cantanti dell’evento benefico risale ‘solo’ al 2018. Questa sera la sua voce ci delizierà con l’ultimo singolo che già impazza in radio, in duetto con Fiorello: “Una vespa in due”.











