Pagelle Grande Fratello 2024, 8a puntata: rapporto irrisolto tra Helena e Lorenzo

Si è conclusa l’ottava puntata del Grande Fratello 2024, ricca di emozioni e dinamiche che stanno entrando sempre più nel vivo, ed è il momento delle pagelle relative ai protagonisti di puntata e ai momenti clou che hanno caratterizzato questa diretta. Si parte con il sempre più complice avvicinamento tra Yulia Bruschi e Giglio: entrambi confermano che l’amicizia sta crescendo passo dopo passo ma, sebbene non vogliano al momento parlare di amore, è evidente il loro coinvolgimento e anche nella Casa in molti fanno il tifo per loro (voto 7.5).

Chi invece si è distaccato dopo un iniziale coinvolgimento sono Lorenzo ed Helena: entrambi hanno chiarito dopo le recenti discussioni ed è arrivata la pace, ma il loro rapporto resta irrisolto, un grosso punto interrogativo che deve ancora trovare risposta (voto 7). E, soffermandoci sul famoso “quadrilatero amoroso” che ha monopolizzato le prime puntate, cosa dire di Javier e Shaila? L’ex Velina ha fatto retromarcia e ha riscoperto in Martinez una persona buona e gentile, che ha saputo aspettarla, capirla e mai giudicarla: l’affiatamento è evidente e, anche se il bacio ancora non è arrivato, i fan della coppia possono comunque sognare in grande (voto 8).

Grande Fratello 2024, pagelle: lieto fine per Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo

La sorpresa di puntata, proseguendo con le pagelle Grande Fratello 2024 della diretta di questa sera, è arrivata per Eleonora Cecere: l’ex Non è la Rai in passerella ha riabbracciato le due figlie Karole e Marlene che non hanno trattenuto le lacrime rivedendo la loro mamma dopo tanto tempo. Un pianto collettivo dal quale traspare un rapporto profondo e carico di amore, con la concorrente visibilmente emozionata e che ha saputo emozionare anche il pubblico in studio, oltre ai coinquilini in Casa (voto 9).

Ampio spazio, infine, è stato dedicato alla coppia composta da Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi: lei è entrata nella Casa come spalla per il marito, sprofondato in una crisi che l’ha portato non solo a meditare di lasciare il reality, ma a rivalutare anche il rapporto con sua moglie. Il timore di una crisi coniugale era dietro l’angolo ma, alla fine, il loro amore ha saputo andare oltre le incomprensioni e i fraintendimenti (voto 8.5): la coppia si conferma come una delle più affiatate dello spettacolo ed è una bellissima notizia non solo per loro ma anche, e soprattutto, per la loro splendida figlia Maria.

