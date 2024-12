Palinsesto Natale Mediaset: Uomini e Donne, Amici e My Home My Destiny

Anche Mediaset si ferma momentaneamente per le vacanze di Natale, e molti dei programmi di punta subiranno modifiche e variazioni rispetto all’orario. Alcuni show, però, si fermano fino a gennaio per poi riprendere con la consueta programmazione. In particolare, dal 25 dicembre 2024 ci sarà una pausa che riguarda Rete 4, Canale 5 e Italia 1, ma al loro posto entreranno in gioco i classici film festivi e altri eventi che riscalderanno l’atmosfera del palinsesto Natale Mediaset. Scopriamo tutte le modifiche, in particolare per i programmi di Maria De Filippi.

Iniziamo a parlare di Uomini e Donne e di Amici, i più seguiti in assoluto di “queen Mary”. I suoi programmi si fermano come ogni anno, con una pausa natalizia che durerà fino al 7 gennaio 2025. In questo periodo, dunque, stop alle vicende intricate di Gemma Galgani e tutti i protagonisti del noto dating show. Fermo anche Amici che ritornerà con il daytime sempre dopo l’Epifania. Il 12 gennaio 2025, invece, è prevista su Canale 5 la classica puntata domenicale di Amici, la prima che segna l’inizio del nuovo anno. Al loro posto i film di Natale e My Home My Destiny.

Palinsesto Natale Mediaset: nuovi orari Endless Love, La Promessa e Beautiful

Cosa cambia nel palinsesto Natale Mediaset? Passiamo a Verissimo. Il programma di Silvia Toffanin cala il sipario per le vacanze natalizie. Ma niente paura, il 28, il 29 dicembre e il 4 e il 5 gennaio ritroveremo lo show con la versione “Le storie”, per una versione speciale durante i fine settimana di Natale. Stop anche a Endless Love, una delle soap più seguite degli ultimi anni. Per un po’ ci tocca saltare il consueto appuntamento delle 14.10 su Canale 5, ma in sostituzione troveremo ancora divertenti film di Natale. Endless Love si ferma fino a sabato 28 dicembre 2024.

E ancora, parte il fermo anche per Beautiful. La soap americana dice stop per le vacanze di Natale, ma solo per due giorni. L’appuntamento salterà per il giorno di Natale e Santo Stefano, mentre per il resto delle giornate verrà trasmessa come solito a partire dalle 13.40. Per quanto riguarda il Grande Fratello, il palinsesto Natale Mediaset conferma la messa in onda del “daytime” ogni pomeriggio alle 16 sempre su Canale 5. In ultimo, passiamo a Del Debbio e “4 di Sera“, che verrà momentaneamente soppiantato da La Promessa durante la sera del 25 e 26 dicembre. La soap andrà in onda anche al pomeriggio come di consueto.