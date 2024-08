Paola Egonu ha un nuovo fidanzato. La pallavolista che si esibirà in finale alle Olimpiadi di Parigi domenica 10 agosto, è pronta a combattere per la medaglia d’oro. Intanto, una meravigliosa storia d’amore sta nascendo con Leonardo Puliti, il suo secondo compagno dopo la rottura con l’atleta Katarzyna Skorupa. A Vanity Fair, qualche tempo fa aveva raccontato di quanto fosse stato difficile per i suoi genitori accettare una relazione omosessuale in famiglia. “I miei la presero malissimo”, a raccontato al magazine, spiegando che il problema erano proprio i pregiudizi. I genitori erano infatti preoccupati di quello che avrebbe pensato la gente a saperla fidanzata con una donna, specialmente gli zii e i vicini di casa.

Nel tempo, però, mamma e papà Egonu hanno capito che non si trattava di una scelta, ma che al cuore non si comanda. “Certe cose capitano e basta”, spiega la pallavolista Paola Egonu, raccontando fiera di essersene sempre invischiata della reazione della gente quando baciava la sua ragazza in pubblico. A Vanity Fair si è sfogata anche rispetto al paradosso sull’odio verso le famiglie arcobaleno, quando invece nel mondo esistono moltissimi contesti familiari disfunzionali che fanno del male ai figli: “Spero che presto arrivi l’Apocalisse”, dice scherzando, ribadendo che il problema delle persone è quello di non pensare ai propri affari.

Paola Egonu e Leonardo Puliti: come si sono conosciuti e l’amore condiviso per la pallavolo

Effettivamente, le reazioni della gente dopo la relazione con Paola Egonu e Katarzyna Skorupa non erano state sempre pacifiche. Nel periodo del coming out della loro storia erano comparse critiche anche sotto ai suoi post da parte di utenti che non accettavano la storia omosessuale tra le due. Oggi, però, dopo la rottura Paola Egonu ha un nuovo compagno che si chiama Leonardo Puliti.

I loro profili Instagram scoppiano ormai di foto e video in cui entrambi sono visibilmente innamorati, tra baci, calici di vino e gite fuori porta. Una nuova storia d’amore arrivata come un fulmine a ciel sereno. Lui, classe 1991 è a sua volta un atleta pallavolista. Vive a Milano, gioca in serie A3 ed è laureato in giurisprudenza. Ormai, come testimoniano i reel sul profilo Instagram di Paola Egonu, la loro storia va avanti da tanto e sembrano più affiatati che mai. A vederla gareggiare alle Olimpiadi parigine, c’è anche lui in prima linea, sostenendola fino all’ultimo.

