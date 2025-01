Paola Saluzzi, chi è la conduttrice: “Luca Giurato un mio grande amico”

Nel corso della puntata odierna di Storie di donne al bivio, Paola Saluzzi sarà una delle ospiti di Monica Setta nel programma di Rai1. La nota conduttrice e giornalista si racconterà nella trasmissione, dove ripercorrerà le tappe della sua vita ricca di colpi di scena e capovolgimenti di fronte. L’abbiamo vista sugli schermi Rai e poi approdare a Sky tra le tante esperienze vissute, ha lavorato al fianco di un grande della tv come Luca Giurato, divenuto poi suo speciale amico: “Non me l’aspettavo, sono senza parole. Perdo un amico autentico, tra i pochissimi che ho” ha detto con grande dolore Paola Saluzzi dopo aver perso il suo collega nei mesi scorsi.

Katia Ricciarelli, chi è: nata in una famiglia povera e senza papà/ Poi la lirica e la tv

Dopo le esperienze con Rai e Sky, la carriera di Paola Saluzzi è proseguita verso altri lidi, più nel dettaglio verso TV2000, emittente cattolica che ha arricchito notevolmente il curriculum della conduttrice.

Paola Saluzzi e i diversi sogni in carriera

Tra le tante esperienze vissute come conduttrice e giornalista c’è tanto che Paola Saluzzi ha imparato e messo nel bagaglio professionale. E pensare che prima di sbarcare sul piccolo schermo, la giornalista aveva ambizioni ben diverse e spesso ribaltabili: “Cosa volevo fare da grande? Un giorno la pattinatrice su ghiaccio, un altro la cantante lirica. Ma avevo un magnifico nonno materno che adorava lo sport. Era appassionato di automobilismo, mi raccontava di Nuvolari, era un fan di Lauda” ha raccontato Paola Saluzzi nel corso di una intervista concessa a La Nuova Sardegna”.

Perché Paolo Bonolis e Laura Freddi si sono lasciati?/ "Io volevo una famiglia, lui non se la sentiva"

Da scuola però arrivavano indicazioni diverse, visto che ai genitori di Paola Saluzzi venne consigliata una scuola di giornalismo, un segnale che la futura conduttrice ha letto e poi in qualche modo seguito: “Al liceo la mia meravigliosa docente di italiano e latino, Marina Pioli, vedendo i miei temi, disse ai miei genitori: “fatele fare la scuola di giornalismo”. L’ho presa in parola, anche se la scuola non l’ho fatta, ma sono diventata praticante a Telemontecarlo”.