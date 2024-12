Si chiama Paolo Santambrogio l’uomo che è al fianco di Paola Iezzi da ben 18 anni. La star di Paola e Chiara, ospiti questa sera 31 dicembre a Capodanno in musica, è da sempre molto riservata riguardo la sua vita privata. Recentemente, però, si è lasciata andare a delle dichiarazioni al miele sul suo compagno di vita, alimentando la curiosità dei fan. La coppia, insieme da 18 anni, non ha figli, ma sembra non escludere totalmente la possibilità del matrimonio. Andiamo a conoscere meglio i dettagli della carriera e vita privata di Paolo Santambrogio.

Paolo Santambrogio ha 44 anni ed è nato a Milano. Inizia la carriera da fotografo nel 2007 con un servizio realizzato per Vanity Fair e, da lì, non si ferma più, specializzandosi nel settore della moda. Negli anni, ha collaborato con magazine molto noti, come Vogue Italia, Glamour e Style, e con marche importanti, tra cui Fendi, Trussardi e Dolce&Gabbana. Nel mondo dello spettacolo, invece, Paolo ha lavorato con personaggi del calibro di Rita Ora, Luca Argentero, Miriam Leone e Valeria Golino. Inoltre, Santambrogio è uno stimato regista e ha diretto diversi videoclip della fidanzata Paola Iezzi. Alcuni dei suoi scatti si trovano sul suo profilo Instagram, che usa principalmente per scopi professionali.

Paolo Santambrogio e Paola Iezzi hanno sempre mantenuto la loro relazione riservata, di conseguenza non si hanno molte notizie sugli inizi del loro amore. Il fotografo e la cantante sono legati dal 2007 e, dopo circa sette anni, è arrivata la proposta di matrimonio. “Quando me l’ha chiesto ero in tuta, struccata e con il mollettone fra i capelli. Lui è agnostico e non battezzato, non so se ci sposeremo in chiesa”, aveva raccontato a Vanity Fair la cantante nel lontano 2014. Fino ad ora, però, le nozze non sono ancora arrivate. Allo stesso modo, anche sulla possibilità di avere figli la coppia non si è mai espressa pubblicamente.

In una recente intervista a Verissimo, Paola ha svelato il segreto di una storia così duratura e ha parlato del rapporto con il compagno. “Sono 18 anni, tra alti e bassi, che ci sopportiamo e supportiamo. Lui non è un cantante, non credo che potrei sopportare un collega. Il segreto è supportarsi a vicenda e cercare sempre di creare un equilibro. E bisogna impegnarsi molto in questo”, ha detto l’artista, che questa sera darà il benvenuto al 2025 insieme alla sorella Chiara Iezzi sul palco di Capodanno in Musica. Paola e Chiara si esibiranno, infatti, a Catania e accoglieranno il nuovo anno insieme a Federica Panicucci e il pubblico di Canale 5.