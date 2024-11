Pochi mesi fa, Patrizia Pellegrino è stata ospite di Verissimo e a Silvia Toffanin ha voluto raccontare la sua vita difficile. In effetti, l’attrice ha passato molti momenti dolorosi nel corso della sua esistenza, dalla morte prematura del figlio Riccardo appena nato, alla tossicodipendenza del fratello e la scomparsa del padre. Nel salotto di Verissimo, Patrizia Pellegrino ha raccontato anche della perdita di Aldo, suo fratello, venuto a mancare a causa della droga.

L’attrice lo ha descritto come un bravissimo ragazzo, che di professione faceva il DJ in quel di Napoli, e tutte le mamme erano impazienti di portare i figli a sentire la sua musica. Il dramma è arrivato dopo l’apertura di una nuova discoteca, quando qualcuno l’ha plagiato e l’ha trascinato nel giro della droga. Da quel momento, Aldo, il fratello di Patrizia Pellegrino, è diventato a tutti gli effetti un tossicodipendente, con periodi migliori in cui usciva dal giro della droga e altri in cui ricadeva pesantemente. Aldo è poi morto a soli 39 anni dopo essere entrato in prigione e Patrizia Pellegrino, con il cuore infranto, ha spiegato che dopo la sua morte ha provato quasi un sollievo.

Un’altra delle vicende che ha toccato profondamente la vita di Patrizia Pellegrino è stata quella della morte del padre, Mario Pellegrino, scomparso anche lui con tanto dolore da parte della figlia. Qualche tempo fa, l’attrice ha scritto un post su Instagram raccontando della scomparsa del padre e del fratello, perdite che a suo dire le “hanno straziato il cuore”. Papà Mario era un avvocato e Patrizia Pellegrino gli ha dedicato un post commovente: “Ti amo ogni giorno di più e ogni volta che ti penso lacrime scivolano sul mio viso. Lacrime di gioia per averti avuto, lacrime di dolore per averti perso…” ha scritto l’attrice.

Il passato di Patrizia Pellegrino non è stato di certo tutto rose e fiori, con tanto di un figlio morto appena nato. Si chiamava Riccardo e dopo il parto a seguito di alcune complicazioni è venuto a mancare senza che lei lo abbia mai potuto vedere da vivo. Da lì è arrivata la depressione e la paura di non farcela ad andare avanti, ma da quel momento grazie al lavoro e all’amore della famiglia è riuscita a rialzarsi e a ricostruire la sua vita.