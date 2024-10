Barbara D’Urso da oltre un anno è lontana da Mediaset, i telespettatori oltre a domandarsi il perché si chiedono quando e dove tornerà in televisione A giugno del 2023 ha salutato il suo amatissimo pubblico di Pomeriggio Cinque con la convinzione che sarebbe tornata al timone del noto programma a settembre nei panni di conduttrice. Le cose però non sono andate così, l’azienda ha infatti deciso di sostituirla con Myrta Merlino, una scelta che l’ha fatta soffrire moltissimo. Per circa vent’anni ha lavorato nella famosa emittente televisiva con un’incredibile dedizione, mettendo la sua professione sempre al primo posto ed è per questo che il trattamento che le hanno riservato l’ha spiazzata.

Barbara D'Urso, ex mariti e fldanzati storici/ Da Mauro Berardi a Michele Carfora, i suoi vecchi amori

Per moltissimo tempo è rimasta in silenzio, nonostante le domande dei suoi tantissimi fan siano state tantissime. In moltissimi si sono chiesti a lungo come mai Mediaset abbia deciso di allontanarla, c’è chi ancora sente la sua mancanza come presentatrice di Pomeriggio Cinque. Lei a gennaio scorso è stata ospite di Mara Venier a Domenica In, dove si è lasciata sfuggire alcune interessanti rivelazioni.

Barbara D'Urso, chi sono i figli della conduttrice/ Giammauro ed Emanuele lontani dalla tv, cosa fanno

Le rivelazioni di Barbata D’Urso in Rai sull’addio a Mediaset, un dolore terribile

Alla padrona di casa Barbara D’Urso ha ammesso di aver sofferto molto quando di punto in bianco e senza un preavviso l’azienda le ha comunicato che non avrebbe condotto la nuova edizione del programma che ha presentato per circa quindici anni. Non aveva nascosto il fatto di provare ancora molto dolore per ciò che era accaduto, in quella occasione ha ricordato che lei c’è sempre stata, anche durante il Covid è andata in onda tutti i giorni per tenere compagnia agli italiani in un momento davvero delicato e difficile. Quando l’hanno allontanata senza darle una spiegazione per lei è stato terribile.

Barbara D'Urso, chi è il fidanzato?/ Dal corteggiatore in prova al gossip con Briatore: "Spavento gli uomini"

Da quando è assente dal piccolo schermo diversi sono stati i rumors in merito al suo presunto ritorno in televisione. Più volte si è parlato di una sua collaborazione con la Rai e Discovery, aveva anche lasciato intendere che presto sarebbe tornata con un nuovo programma ma ad oggi non è ancora tornata nelle vesti di conduttrice. Si vociferava anche il suo debutto a Ballando con le stelle nei panni di giudice, a breve approderà davvero nel programma di Milly Carlucci, però nelle vesti di ballerina per una notte.

Barbara D’Urso ballerina per una notte a Ballando con le stelle, quando tornerà in tv

Manca pochissimo al debutto di Barbara D’Urso a Ballando con le stelle, i suoi affezionati fan potranno rivederla sul piccolo schermo nel corso della seconda puntata del noto programma condotto su Rai Uno da Milly Carlucci in onda sabato 5 ottobre 2024. Non sarà una presenta fissa nel cast, approderà infatti nella trasmissione solo per una notte nelle vesti di ballerina, la danza è da sempre una sua grande passione.

Stando a quanto ha rivelato Roberto D’Agostino a volere fortemente la conduttrice a Ballando con le stelle è stata Milly Carlucci, in molti sono convinti che dopo questa esperienza si farà spazio in Rai. Secondo il giornalista per la sua presenza nel programma la D’Urso percepirà un cachet stellare, circa 70mila euro. Sul sito si legge: “Per accennare due passettini in pista ‘Carmelita’ incasserà circa 70mila euro”.