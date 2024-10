Sono un duo iconico della musica italiana, due sorelle che con la forza della musica determinano gusti, tendenze e appassionano a ritmo di hit. Stiamo parlando di Paola e Chiara, ormai tornate in maniera dominante nella scena musicale e discografica con una serie di successi che rendono ancora più un rammarico quel periodo di lontananza che ci ha lasciati solo con il nostalgico gesto di rispolverare i loro brani più iconici del passato. Ma perchè Paola e Chiara si erano separate?

Paola e Chiara Iezzi hanno vissuto il periodo di maggior successo tra la fine degli anni novanta e gli anni 2000; una sodalizio non solo professionale ma anche affettivo data la parentela. Ma allora, perchè si erano separate? Proprio il successo e i molteplici impegni sono forse stati la base della momentanea rottura, come raccontato da Chiara Iezzi a Verissimo: “Avevamo vissuto un momento travolgente dal punto di vista professionale che ci imponeva regole costanti. Cercavamo di assecondare tutto quello che ci accadeva anche nelle parti meno semplici”. La cantante ha poi aggiunto: “A un certo punto ho sentito la necessità di crescere anche io come persona. E poi ero convinta che anche Paola ne avesse bisogno”.

Paola e Chiara Iezzi, le ragioni della separazione: “Quel patto che avevamo fatto…”

Diverso il punto di vista di Paola Iezzi, come testimoniato dalle parole rilasciate in un’intervista a Verissimo: “Io la pensavo in maniera diversa, vivevamo diversamente l’insuccesso. Pensavo che l’unione facesse la forza, che questo nostro sodalizio potesse continuare; non mi ero resa conto di quanto fosse pesante per lei quindi inizialmente ho subito la sua decisione, poi ho capito…”.

A prescindere dal perchè Paola e Chiara si erano separate, oggi sono più unite che mai. Di nuovo protagoniste sulla scena musicale grazie ad un riavvicinamento prima affettivo e poi professionale, ovviamente con i relativi step. “Io ero ferita perchè sentivo che quel patto che avevamo fatto quando eravamo piccole era saltato con quella separazione” – ha raccontato Paola Iezzi – “Ma in futuro non ci saranno altre separazioni…”.

