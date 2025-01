Pericolosamente insieme, film su Rete 4 diretto da Ivan Reitman

Venerdì 24 gennaio 2025, la programmazione televisiva prevede, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:25, il film poliziesco e sentimentale Pericolosamente insieme. Si tratta di una pellicola del 1986 distribuita da UIP – CIC Video – Laserdisc: RCS Films & Tv, Philips Video Classics e prodotta da Ivan Reitman. Anche la regia è dello slovacco naturalizzato canadese Ivan Reitman, celebre per aver debuttato nel 1978 con la produzione del cult Animal House, che lanciò la carriera di John Belushi. Il film che lo consacrerà come regista sarà poi Ghostbusters. In seguito, girerà commedie esilaranti e inizerà la collaborazione con Schwarzenegger e De Vito con I gemelli. I suoi ultimi film diretti sono Draft Day e Amici, Amanti e….

Il protagonista è Robert Redford, vincitore di un Oscar nel 1989 come regista per Gente comune. Il suo ultimo film prima del ritiro dalle scene che lo ha visto attore protagonista è Old Man and The Gun. Nel cast troviamo anche Debra Winger, Daryl Hannah e Brian Dennehy.

La trama del film Pericolosamente insieme: il presunto furto di un quadro e un incendio sospetto

In Pericolosamente insieme, Tom Logan è un avvocato molto scaltro e pieno di successo. Grazie alla sua preparazione, è riuscito ad ottenere un avanzamento di carriera diventando a Manhattan procuratore distrettuale. Un giorno nel suo ufficio si presenta Laura Kelly, una sua amica nonché collega che gli chiede di aiutarla a risolvere un caso. La sua cliente Chelsea Deardon è stata accusata di aver rubato un quadro appartenente al ricco Robert Fotrester.

La donna si difende dichiarando che il quadro è di sua proprietà, perché glielo ha regalato suo padre, il pittore Sebastian Deardon, morto molti anni prima in un incendio che ha distrutto tutte le sue creazioni artistiche. Forrester contatta Victor Taft che, curando alcune gallerie d’arte, gli procura un Picasso, che il facoltoso scambia con l’opera di Deardon, facendo cadere le accuse contro Chelsea.

Successivamente Taft fa vedere il quadro di Sebastian Deardon a Tom e Laura e gli fa notare che la dedica dichiarata da Chelsea non è impressa sul retro della tela. Nel frattempo le indagini condotte dal detective Cavanaugh mostrano che i dipinti che tutti credevano bruciati nell’incendio in realtà sono ancora in circolazione e probabilmente Sebastian non è stato vittima di un incidente ma di un omicidio.

