Perla Vatiero è tornata sui social dopo una brevissima pausa annunciata qualche giorno fa. Lo stop era stato preso per via della fine della relazione tra lei e Mirko Brunetti, soprattutto dopo l’ondata di haters che si sono scagliati sul suo profilo Instagram. Appena ha ripreso in mano i social ha subito risposto ad alcune domande, specialmente a quella di chi le ha chiesto: “Come si può non amare una persona da un giorno all’altro? E non sentirlo così dal nulla?”.

Fernanda Lessa vittima di un brutto incidente: "Caduta a terra di faccia"/ Il video choc

L’ex gieffina ha spiegato di avere i DM pieni di questo tipo di domande e ha voluto chiarire la questione una volta per tutte. “Secondo voi, è possibile che in una relazione di 5 anni, dove abbiamo convissuto e progettato il nostro futuro insieme”, scrive Perla, “si possa smettere di sentirsi da un giorno all’altro? Si può, secondo voi, sparire così, nel nulla?”. Perla ha spiegato ai fan che nonostante non si vedano i retroscena, ci sono chiermimenti continui, dialoghi e riflessioni.

Ludovica Valli fiera della sua cellulite: “Me ne frego”/ “In gravidanza voglio accettare il mio corpo”

Perla Vatiero furiosa su Instagram: “Adesso dovete smetterla, mi fate ridere”

Del resto non si parla di una breve storia d’amore, ma di una relazione che è durata tanto tempo e che ha vissuto diversi alti e bassi. “I nostri problemi, le nostre crisi, le nostre difficoltà le affrontiamo in privato”, scrive giustamente Perla Vatiero, che dopo aver comunicato la fine della storia con Mirko si era lamentata con i fan poco rispettosi che la incolpavano per non essersi impegnata a rimanere con lui. Non solo, la fanbase della giovane gieffina aveva anche avuto reazioni a dir poco esagerate una volta scoperta la rottura: molti dei seguaci sono svenuti e sono stati portati in ospedale per lo choc.

Il pap'occhio, Rai 3/ Trama e cast della commedia di Arbore con Benigni, oggi 15 agosto 2024

Nella storia di Instagram, Perla Vatiero ha anche precisato che la decisione non è avvenuta dall’oggi al domani: “Preciso che non mi alzo una mattina all’improvviso senza amare più la persona con cui ho condiviso parte della mia vita e della mia crescita”, scrive, concludendo poi di non insinuare più cose di questo tipo, perché a leggerle le viene da ridere. Ovviamente, i social si sono scatenati: c’è chi continua a credere che il suo amore sia stato solo una farsa, chi invece le dà ragione, difendendo la sua vita privata. La maggior parte dei commenti dopo il suo ritorno, però, è di fan delusi dal breve periodo di assenza, durato nemmeno due giorni.