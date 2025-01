Per molti fan e appassionati di Ora o mai più è lui il grande favorito di questa edizione: Pierdavide Carone. Vincitore della seconda puntata, con diciotto punti in classifica, il cantante di Di Notte si è preso la scena con grande personalità ed entusiasmo. Una canzone che è rimasta nel cuore dei suoi fan più affezionato, che non hanno smesso di sostenerlo e seguirlo pure nel lungo periodo che lo ha visto allontanarsi dalle scene musicali.

La vita privata di Pierdavide è stata purtroppo segnata anche dal dramma della malattia: un maledetto tumore sconfitto dopo un intervento ed un ciclo di chemioterapia. Un periodo buio e spaventoso per il cantante, che però ha ritrovato nella musica la forza di esprimere le proprie emozioni. Nel 2020, così, Pierdavide è tornato in pista con il singolo “Forza e coraggio!” e ora ci prova a Ora o mai più 2025, per riprendere da dove aveva interrotto.

Pierdavide Carone ha tirato un sospiro di sollievo rispetto alla malattia, ma non è stato affatto facile affrontare le sue paure e, soprattutto, superarle. “Mi sono dovuto sottoporre a diversi interventi, il primo chirurgico per la rimozione, poi ho dovuto fare un altro intervento per controllare una serie di altri valori e poi ho fatto la chemio”, ha raccontato il cantante in una intervista commovente.

Da quando ha abbandonato le luci dei riflettori, le informazioni sulla sua vita privata e sentimentale si sono diradate sempre più. Oggi infatti non è chiaro se ci sia qualcuno nella sua vita, anche se in passato sappiamo essere stato legato alla ballerina Grazia Striano, della quale si innamorò tra i banchi di Amici, tanti anni fa.

