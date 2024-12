Vivere da protagonista la scena musicale espone a curiosità parallele, come la vita sentimentale; lo sa bene forse Piero Barone de Il Volo che forse anche dai fan sui social verrà spesso incalzato a proposito della sua vita sentimentale. Il tenore è sempre stato molto discreto a proposito del tema; su di lui solo rumor e indiscrezioni trapelate nel tempo e raramente – se non mai – sono giunte conferme ufficiali o eventuali smentite. Ma Piero Barone ha una nuova fidanzata?

Prima di esaurire la curiosità sulla possibile nuova fidanzata di Piero Barone non si può non partire dalle sue dichiarazioni recenti. Il cantante de Il Volo sembra dare, come giusto che sia, una grande importanza all’amore al netto di tutte le sue sfaccettature e sfumature: “E’ un sentimento forte e va tutelato…”. In passato, incalzato sul suo stato sentimentale, aveva anche asserito: “In tanti hanno avuto la fortuna di trovare la propria metà ma io questa fortuna non l’ho ancora avuta…”.

Pietro Barone, tutto tace sulla possibile nuova fidanzata

Partendo dalle dichiarazioni riportate in precedenza, cosa è cambiato ad oggi nella vita di Piero Barone? A quanto pare, ancora nessuna traccia di una possibile nuova fidanzata per il cantante de Il Volo. Gli ultimi retroscena di gossip sembrano essere fermi alla presunta liaison con Valentina Allegri, figlia del noto allenatore ex Milan e soprattutto Juventus, Massimiliano Allegri. Qualcosa tra i due sembra esserci stato, seppur senza sirene mediatiche; al contempo, anche la presunta rottura è passata inosservata al mondo della cronaca rosa. Non vi è comunque certezza a proposito dello stato sentimentale del cantante de Il Volo ma la tesi più attendibile è che non ci sia una nuova fidanzata di Piero Barone.