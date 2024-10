Piero Marrazzo, chi sono le figlie Giulia, Diletta e Chiara

La vita dell’ex politico Piero Marrazzo, che sarà ospite oggi a Domenica In di Mara Venier dove coglierà l’occasione per presentare la sua autobiografia, è stata segnata dall’amore per le figlie Giulia, Diletta e Chiara, che rappresentano una grande fetta della sua esistenza. In una recente intervista concessa al Corriere della sera, Piero Marrazzo ha confessato come le figlie siano riuscite comunque a perdonare i suoi errori, un gesto non certo scontato:

Piero Marrazzo sulle figlie Giulia, Diletta e Chiara ha svelato: “Hanno scritto cose potenti, non mi hanno fatto sconti, né li volevo, né hanno fatto sconti alla società per come ci ha trattati, perché non accada più. Io sono qui, fortunato e forte, ho il loro amore, mi hanno insegnato come a un padre si possa perdonare di non averle protette”.

Piero Marrazzo e il retroscena sulle figlie: “Stavo ai piedi di Cristo”

Vista la questione trans che ha segnato in maniera sporca la vita di Piero Marrazzo, alle figlie Chiara, Giulia e Diletta veniva spesso domandato quando il loro papà si sarebbe suicidato. Una questione che Piero Marrazzo ha voluto sempre allontanare, in una intervista al Corriere della sera dai risvolti toccanti: “Io, come si usa dire, stavo ai piedi di Cristo, nei quattro mesi che vanno da via Gradoli all’esplosione dello scandalo ero come scisso”.

Sulla questione che ha segnato la vita di Piero Marrazzo, cosa avrebbe invece detto sua madre? Da lei mai un abbraccio, ma probabilmente avrebbe smorzato tutto con un sorriso.

