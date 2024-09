Dopo l’annuncio dell’arrivo del primo figlio, Giulia Salemi e il compagno Pierpaolo Pretelli hanno dato il via ai preparativi per accoglierlo. Prima di tutto una nuova casa: la coppia, infatti, ha deciso di traslocare in una nuova casa a Milano per far spazio al piccolo bebè la cui nascita è prevista per la prossima primavera. Al momento sui social Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno fatto solo intravedere qualcosa della nuova casa, ma a spoilerare qualcosa di più ci ha pensato Fariba Tehrani, la mamma della influencer, che ha postato sui social un filmato della cameretta del nascituro. La mamma di Giulia Salemi si è soffermata mostrando alcuni dettagli che hanno fatto emozionare i fan: la cameretta scelta per accogliere il figlio di Giulia e Pierpaolo è sui toni del color bianco e sabbia, ma non è dato sapere di più.

Nessun dettaglio o indiscrezioni sul sesso del primo figlio di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli che con il suo arrivo celebrano il loro amore. Una storia d’amore nata quasi per caso all’interno della casa del Grande Fratello e diventata nel tempo qualcosa di importante.

Dopo una crisi, Pierpaolo Pretelli è tornato ad essere il compagno di Giulia Salemi e presto sarà anche il padre del primo figlio della influencer persiana. La coppia ha passato un momento difficile, ma insieme e grazie al dialogo sono riusciti a ricucire il loro amore tornando insieme. Proprio la Salemi parlando della crisi con il compagno ha detto: “abbiamo capito che se c’era qualcosa che non andava occorreva dirlo subito e chiedere scusa”. Passo dopo passo Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno superato la crisi e, insieme, si sono resi conto che solo due erano le strade da imboccare: “uscirne vincenti o sconfitti”.

Questa crisi è servita a Giulia e Pierpaolo per conoscersi ancora di più ed oggi, complice anche l’arrivo del loro primo figlio, sono più innamorati e complici che mai. “Se sbagliamo ci chiediamo scusa, ci abbracciamo e ripartiamo da lì, come due bambini. Dopo tre anni, cerchiamo di tenere delle cose per noi” ha detto la coppia.