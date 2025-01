PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA BORUSSIA DORTMUND: ECCO I TITOLARI PER STASERA

Con le probabili formazioni Bologna Borussia Dortmund parliamo di un appuntamento di enorme fascino per i rossoblù di Vincenzo Italiano nella loro avventura storica in Champions League, perché curiosiamo fra mosse e titolari per i due allenatori verso la partita contro i vice-campioni d’Europa in carica, che sono in piena corsa per la qualificazione immediata agli ottavi di finale nonostante a dicembre fosse arrivata la sconfitta in un bellissimo match contro il Barcellona. Dal punto di vista del Borussia Dortmund, allo stadio Renato Dall’Ara sarà naturalmente una partita da vincere.

Il Bologna però ha compiuto enormi progressi rispetto all’inizio della stagione, in campionato i felsinei sono di nuovo in corsa per obiettivi di prestigio mentre in Champions League sarà obiettivamente più difficile raddrizzare la situazione, ma dopo il prestigioso pareggio sul campo del Benfica si può puntare a cogliere altre soddisfazioni che entrerebbero comunque nella storia della società. Con questo spirito, possiamo adesso anche analizzare meglio le probabili formazioni Bologna Borussia Dortmund…

PRONOSTICO E QUOTE SFAVOREVOLI

Prima però uno sguardo al pronostico Snai su Bologna Borussia Dortmund, partita sulla carta difficile per gli emiliani. Il segno 1 infatti è quotato a 3,40, con il segno X a 3,60, perché è invece favorito il segno 2, che non andrebbe oltre 2,05 volte la posta.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA BORUSSIA DORTMUND

DIVERSI NODI PER ITALIANO

La voglia di fare bella figura, ma anche l’inevitabile priorità al campionato, sono elementi da bilanciare bene per Vincenzo Italiano nelle probabili formazioni Bologna Borussia Dortmund. Il modulo sarà il 4-2-3-1, ma con diversi nodi ancora da sciogliere: davanti a Skorupski, Posch e Holm si giocano il posto da terzino destro, anche se il resto della difesa a quattro dovrebbe essere chiaro con Beukema, Lucumi, Miranda; in mediana sicuro Freuler, accanto a lui giocherà uno fra Pobega e Ferguson, che d’altronde potrebbe anche avanzare sulla trequarti, entrando a quel punto in ballottaggio con Odgaard come centrale della linea che avrà invece come esterni Orsolini e Dominguez, naturalmente alle spalle del centravanti Castro.

QUALE MODULO PER ŞAHIN?

D’altronde c’è ancora molto da definire anche per Nuri Şahin nelle probabili formazioni Bologna Borussia Dortmund. Qui c’è in ballo anche una differenza tattica fra il 3-4-2-1 e il 4-2-3-1. Davanti al portiere Kobel, nel primo caso ecco il trio composto da Can, Anton e Schotterbeck in difesa; Ryerson sarebbe l’esterno destro con cui aprire il centrocampo a quattro completato da Gross, Nmecha e sull’altra corsia Adeyemi, dato che Bensebaini è squalificato; sulla trequarti ecco invece Brandt e Gittens, mentre il centravanti è Guirassy, autore di una doppietta contro il Barcellona. Con la difesa a quattro verrebbero arretrati gli esterni, con chance di partite titolari in questo caso anche per Beier, Sabitzer e Duranville.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA BORUSSIA DORTMUND: IL TABELLINO

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Castro. All. Italiano.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Can, Anton, Schotterbeck; Ryerson, Gross, Nmecha, Adeyemi; Brandt, Gittens; Guirassy. All. Şahin.