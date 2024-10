PROBABILI FORMAZIONI INTER STELLA ROSSA: CHI GIOCA STASERA A SAN SIRO?

Ci rituffiamo nell’atmosfera della Champions League con le probabili formazioni Inter Stella Rossa, una partita che i nerazzurri sono chiamati a vincere dopo l’ottimo inizio sotto forma di pareggio nella difficilissima trasferta sul campo del Manchester City. Quella fu la conferma del fatto che i campioni d’Italia sono molto competitivi anche in campo internazionale, però per la classifica unica richiesta dalla nuova formula della Champions League ora serve la vittoria in un turno sulla carta ben più favorevole.

Diretta/ Stella Rossa Benfica (risultato finale 1-2): non basta Milson (CL, 19 settembre 2024)

La Stella Rossa arriva invece dalla sconfitta casalinga contro il Benfica, per i serbi il cammino in Champions League è senza dubbio arduo, ma stasera al Meazza avranno ben poco da perdere e cercheranno senza particolari pressioni di regalarsi una serata che possa entrare nella storia di un club di sicuro prestigio, anche campione d’Europa nel 1991. I tempi sono molto diversi, meglio pensare alle mosse dei due allenatori nelle probabili formazioni Inter Stella Rossa…

Diretta/ Milano Stella Rossa (risultato finale 62-76): cala il sipario! (11 gennaio 2024)

QUOTE E PRONOSTICO: NERAZZURRI FAVORITI

L’analisi delle probabili formazioni di Inter Stella Rossa si accompagna al pronostico secondo le quote Snai, che sorridono decisamente ai nerazzurri di Simone Inzaghi, favoriti al punto che la quota per il segno 1 è di 1,15, mentre per il segno X in caso di pareggio si arriverebbe a 8,00 e infine ben 14 volte la posta in palio sul segno 2 è l’altissima quotazione nel caso di una vittoria della Stella Rossa.

PROBABILI FORMAZIONI INTER STELLA ROSSA

QUALCHE CAMBIO PER INZAGHI

Nelle probabili formazioni Inter Stella Rossa c’è qualche valutazione da fare, rispetto alla passata stagione infatti potrebbe esserci qualche ballottaggio in più. Ad esempio, in attacco Taremi è una valida alternativa a Lautaro e Thuram, la sensazione è che oggi l’iraniano possa insidiare soprattutto il francese, dato che il Toro è tornato al gol con la doppietta a Udine. A centrocampo segnaliamo il dubbio Mkhitaryan/Zielinski, mentre Frattesi sembra certo del posto a causa dell’infortunio di Barella e naturalmente lo è anche Calhanoglu. Sulle fasce i favoriti dovrebbero essere Dimarco e Darmian, mentre in difesa davanti a Sommer dovrebbe rientrare Pavard con Acerbi e Bastoni, anche se non è da escludere l’opzione De Vrij.

Video/ Stella Rossa Manchester City (2-3) gol e highlights: Guardiola a punteggio pieno (13 dicembre 2023)

ECCO I TITOLARI OSPITI

Quanto alle scelte dell’allenatore ospite Vladan Milojevic, le probabili formazioni Inter Stella Rossa potrebbero riservarci un modulo 4-2-3-1: in porta Ilic; davanti a lui la difesa a quattro formata da Mimovic, Djiga, Spajic e Seol, con Drkušić possibile alternativa nella coppia centrale; un compito delicato è quello affidato ai due mediani, che dovrebbero essere Elsnik e Hwang; il reparto offensivo potrebbe proporre Luka Ilic (fratello del giocatore del Torino), Ivanic e Olayinka sulla trequarti per la Stella Rossa stasera a SanSiro, a sostegno del centravanti che invece dovrebbe essere Bruno Duarte dal primo minuto.

PROBABILI FORMAZIONI INTER STELLA ROSSA: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.

STELLA ROSSA (4-2-3-1): Ilic; Mimovic, Djiga, Spajic, Seol; Elsnik, Hwang; Ilic, Ivanic, Olayinka; Bruno Duarte. All. Milojevic.