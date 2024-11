PROBABILI FORMAZIONI MILAN EMPOLI: CHI GIOCA A SAN SIRO?

Con le probabili formazioni Milan Empoli ci avviciniamo alla partita di Serie A che si giocherà oggi a San Siro. Per il Milan di Paulo Fonseca è una partita da vincere per restare almeno in scia al gruppo di testa, che è fondamentale non perdere di vista per puntare almeno al quarto posto. Gli alti e bassi sono una costante della stagione rossonera: nel pareggio contro la Juventus era piaciuta la solidità difensiva in una partita brutta; poi è arrivata la vittoria a Bratislava in Champions League, con il risveglio dell’attacco ma pure con qualche amnesia di troppo in difesa.

Dall’altra parte ecco l’Empoli di Roberto D’Aversa, che si gode un campionato finora sereno, con il pareggio contro l’Udinese che ha aggiunto un altro punto a una classifica già buona e che potrebbe sancire addirittura l’aggancio al Milan in caso di vittoria oggi. Senza pressioni e con la voglia di stupire, attenzione agli ospiti in una partita che quindi adesso presentiamo meglio analizzando più nel dettaglio le notizie circa le probabili formazioni Milan Empoli…

NETTE DIFFERENZE NELLE QUOTE PER IL PRONOSTICO

Come sempre, alle probabili formazioni aggiungiamo il pronostico su Milan Empoli in base alle quote Snai. I rossoneri sono nettamente favoriti e il segno 1 è quotato a 1,35, mentre poi si sale a quota 5,00 in caso di pareggio (segno X) e fino a 8,75 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di impresa esterna da parte dell’Empoli.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN EMPOLI

ECCO GLI UNDICI DI FONSECA

Le probabili formazioni Milan Empoli portano buone notizie circa Leao e Pulisic, entrambi disponibili dopo i piccoli acciacchi della Champions. I due sono quindi attesi entrambi titolari oggi, il portoghese naturalmente a sinistra, mentre l’americano potrebbe giocare a destra con Loftus-Cheek trequartista centrale, oppure accentrarsi lasciando posto in fascia a Chukwueze, per completare il terzetto alle spalle della prima punta Morata nel modulo 4-2-3-1. In mediana avremo ancora una volta Fofana e Reijnders, i dubbi invece sono più accesi nella difesa a quattro davanti a Maignan. Infatti Emerson Royal è favorito su Calabria come terzino destro, mentre Gabbia ha più chance di Pavlovic per affiancare Thiaw nella coppia centrale; infine, a sinistra avremo naturalmente Theo Hernandez.

UN SOLO DUBBIO PER D’AVERSA

Sembrano molto chiare le idee di Roberto D’Aversa, allenatore dei toscani, per quanto riguarda le probabili formazioni Milan Empoli. Questo purtroppo si deve anche a un discreto numero di assenze, comunque il modulo di riferimento è il 3-5-2, nel quale collochiamo innanzitutto il portiere Vasquez; davanti a lui, i tre difensori titolari dovrebbero essere Goglichidze, Ismajli e Viti; a centrocampo ecco invece un folto reparto a cinque per l’Empoli, con Gyasi esterno destro, poi le due mezzali Anjorin e Maleh ad affiancare il regista Henderson e Pezzella titolare sulla fascina sinistra; il grande ex Colombo è invece nettamente favorito su Esposito in quello che potrebbe essere l’unico vero dubbio per D’Aversa, cioè il nome di colui che in attacco affiancherà l’altro ex Pellegri, che segna da tre giornate consecutive.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN EMPOLI: IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Gabbia, Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Morata. All. Fonseca.

EMPOLI (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Henderson, Maleh, Pezzella; Colombo, Pellegri. All. D’Aversa.