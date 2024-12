PROBABILI FORMAZIONI MONZA JUVENTUS: QUALI TITOLARI AL BRIANTEO?

Leggiamo le probabili formazioni Monza Juventus per avvicinarci al posticipo serale di Serie A, un match delicato da entrambe le parti. Il Monza di Alessandro Nesta avrebbe bisogno di una scossa in un campionato finora molto complicato per i brianzoli, che infatti sono in zona retrocessione e hanno vinto una sola partita. Settimana scorsa la sconfitta a Lecce è stata pesante contro una rivale, l’obiettivo contro la Juventus è quindi quello di dare una svolta che potrebbe essere decisiva anche per il morale.

La Juventus di Thiago Motta d’altronde soffre tantissimo contro le piccole, infatti i bianconeri hanno perso troppi punti in partite che avrebbero dovuto essere alla loro portata, come quella di settimana scorsa contro il Venezia, che anzi la Juventus ha seriamente rischiato di perdere. Non si potranno quindi lasciare altri punti per strada se non si vuole rinunciare al sogno tricolore già a Natale: motivo in più per leggere con cura le probabili formazioni Monza Juventus…

PRONOSTICO E QUOTE SONO CHIARI

Le probabili formazioni sono occasione anche per curiosare nel pronostico su Monza Juventus, che sorride nettamente ai bianconeri secondo le quote dell’agenzia Snai. Il segno 2 infatti è proposto a 1,63, mentre poi si sale già a 3,65 in caso di pareggio, mentre una vittoria casalinga del Monza varrebbe 5,75 volte la posta in palio sul segno 1.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA JUVENTUS

DUBBIO TATTICO PER NESTA

Le probabili formazioni Monza Juventus ci indicano un Alessandro Nesta che potrebbe essere in dubbio fra il 3-5-2 e il 3-4-2-1. Differenza comunque non clamorosa, vediamo cosa potrebbe comportare in termini di uomini: pochi dubbi sul portiere Turati e sulla difesa a tre formata da Izzo, Marì e Carboni davanti a lui; in caso di centrocampo a cinque, dovremmo vedere a destra Birindelli, poi Bondo, Sensi e Bianco nel cuore della mediana e sulla sinistra Kyriakopoulos, mentre l’ex Inter potrebbe essere insidiato da uno fra Ciurria e Magic con l’altro modulo, infine in assenza dello squalificato Maldini dobbiamo dire che due maglie in avanti sembrano certe per Caprari e Mota.

UN PAIO DI BALLOTTAGGI PER MOTTA

Sul fronte bianconero, Thiago Motta ha un paio di ballottaggi aperti nelle probabili formazioni Monza Juventus. Nel 4-2-3-1 bianconero ci sarà il grande ex Di Gregorio in porta, anche se potrebbe essere insidiato da Perin; davanti a lui spazio per Savona, Kalulu, Gatti e Danilo nella difesa a quattro, anche se il brasiliano è insidiato da McKennie, che potrebbe quindi trovare spazio come terzino; in mediana ecco Locatelli e Thuram; davanti manca Weah ma è rientrato Nico Gonzalez, comunque i titolari dovrebbero essere Conceicao ala destra, Koopmeiners trequartista centrale, Yildiz ala sinistra e infine evidentemente Vlahovic come centravanti.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA JUVENTUS: IL TABELLINO

MONZA (3-5-2): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Birindelli, Bondo, Sensi, Bianco, Kyriakopoulos; Caprari, Mota. All. Nesta.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Danilo; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Motta.