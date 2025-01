Raz Degan e la sua storia d’amore: chi è la sua Cindy

Questa sera tra le new entry di Un passo dal cielo troveremo anche Raz Degan, il rinomato attore tornerà sul piccolo schermo per la gioia dei suoi tanti fan che non vedono l’ora di rivederlo in azione. E in molti si chiedono cosa si nasconda nella vita privata dello stesso artista, che qualche tempo fa nel corso di una intervista concessa a Verissimo da Silvia Toffanin ha colto l’occasione per presentare la donna della sua vita, con la quale condivide il quotidiano da circa sette anni. La scintilla tra i due è scattata a Bali circa sette anni fa e da quel momento in poi è proseguito il viaggio della coppia:

Uomini e Donne, Mary rompe il silenzio dopo la puntata/ "Perché ho deciso di dire la verità su Michele"

“Dopo l’Isola dei famosi, ero andato a trovare la mia famiglia che vive lì, da allora abbiamo cominciato a girare il mondo insieme. Gli angoli più remoti. Lei ha la forza di girare il mondo con me” le parole del rinomato regista e attore che ha svelato di avere in comune con la sua fidanzata Cindy la passione per i viaggi.

Giusy Buscemi lascia dopo ‘Un passo dal cielo’ 8?/ L’attrice: “Nulla più da raccontare per Manuela…”

Raz Degan e la passione condivisa con la fidanzata Cindy: “Mi ha spinto a viaggiare sempre di più”

Nel corso della sua esperienza al fianco di Raz Degan, la giovane Cindy è riuscita a coltivare ancora di più la sua grande passione per i viaggi: “Io sono sempre stata una viaggiatrice avventurosa, ma lui mi ha portato a spingere sempre di più” ha raccontato nel corso dell’intervista rilasciata a Verissimo da Silvia Toffanin la ragazza che ha speso poi parole speciali anche per l’uomo definendolo bravo e dalle diverse sfumature.

La coppia è riuscita così a costruire un equilibrio che continua a reggere a distanza di sette anni dal loro incontro, Raz Degan e la sua Cindy, riuscita, per dire dell’attore, a renderlo un uomo migliore con il tempo.

Grande Fratello, Chiara Cainelli indecisa tra Alfonso D'Apice e Emanuele Fiori/ I suoi dubbi, chi sceglierà?