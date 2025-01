ACCOLTELLA PASSANTI IN STRADA, PAURA A RIMINI

Capodanno 2025 di paura a Rimini a causa di un uomo che è sceso in strada accoltellando persone in strada. A fermare l’attacco, avvenuto a Villa Verrucchio, è stato un carabiniere che lo ha ucciso per difendersi. L’aggressione è cominciata nella tarda serata della Notte di San Silvestro, quando il cittadino egiziano ha ferito in strada 4 persone: la prima persona finita sotto attacco è stata un ragazzo di 18 anni che stava comprando delle sigarette a un distributore automatico. Il giovane è stato colpito alle spalle, poi gli amici lo hanno raggiunto per prestargli i primi soccorsi.

Mancava mezz’ora alla mezzanotte di Capodanno quando il ragazzo si era avvicinato alla macchina che distribuisce le sigarette, vicino a un ristorante molto noto della provincia, ma è stato raggiunto dall’egiziano che lo ha ferito gravemente. Inizialmente si è pensato che fosse vittima di un tentativo di rapina finito male, poi questa pista è stata smentita, anche alla luce di ciò che è emerso successivamente.

RIMINI, ATTACCO IN STRADA: IGNOTO IL MOVENTE

Dopo aver accoltellato il 18enne, l’egiziano è scappato, mentre venivano allertati i soccorsi. Il ragazzo è stato portato all’ospedale Infermi, dove è stato ricoverato: le sue condizioni sono state definite gravi. Nel frattempo, l’egiziano si è reso autore di un altro agguato fulmineo, sempre nel posto dove aveva aggredito il 18enne. Infatti, poco dopo è tornato lì e ha accoltellato altre tre persone. Si tratta di una ragazza e di una coppia di anziani, ma fortunatamente nel loro caso le ferite riportate non sarebbero gravi.

Sono stati trasportati all’ospedale Bufalini di Cesena e all’Infermi di Rimini, ma non sono in pericolo di vita. Stando a quanto emerso, avrebbe anche provato ad aggredire i carabinieri giunti sul posto per fermarlo, ma uno dei militari dell’Arma ha sparato prima un colpo di avvertimento in aria, poi vedendo che il nordafricano si avvicinava minacciosamente a lui con il coltello in mano, lo ha ucciso. Per quanto riguarda il movente dell’attacco, al momento non è chiaro.