Risultati Bergamo, Elezioni Comunali 2024/ Elena Carnevali sindaco Centrosinistra: seggi eletti in Consiglio

ELENA CARNEVALI CONFERMATA SINDACO DI BERGAMO: I RISULTATI DELLE ELEZIONI COMUNALI 2024

Elena Carnevali è stata eletta sindaco di Bergamo: questo è quello che emerge dai risultati delle Elezioni Comunali che nel 2024 hanno portato al voto più di 3mila città in tutta Italia, con un’ulteriore conferma della buona esperienza del PD nella città lombarda, reduce di un decennio di presidenza in mano al Dem Giorgio Gori, eletto per la prima volta nel 2014 e riconfermato nel 2019. Un buon risultato ma che – di fatto – non cambia un granché sulla scacchiera politica italiana, dato che Bergamo era già in mano al centrosinistra prima delle Elezioni Comunali del 2024, sempre con il PD in testa; mentre il centrodestra è riuscito a conquistare alcuni voti – e di conseguenza dei seggi per i suoi eletti – in più rispetto a cinque anni fa.

I risultati delle Comunali di Bergamo, comunque, parlano chiaro e a fronte di un totale del 54,95% che ha resto sindaco – al primo turno – la Dem Elena Carnevali, il centrodestra con Andrea Pezzotta ne ha conquistati il 42,24%: spiccano, in particolare, il PD (con il 26,47% delle preferenze) e Fratelli d’Italia (al 14,47%), mentre anche il terzo partito bergamasco è del centrodestra (la lista Pezzotta Sindaco a quota 13,54% dei voti totali).

NUOVO CONSIGLIO COMUNALE DI BERGAMO: NOMI SEGGI ELETTI E PREFERENZE, MAGGIORANZA AL CENTROSINISTRA

Insomma, i risultati delle Elezioni Comunali di Bergamo confermano la maggioranza al centrosinistra, che grazie ai consensi raccolti dal neo sindaco Elena Carnevali è riuscito a guadagnarsi un totale di 20 seggi per altettanti eletti (di cui 10 al solo PD), mentre dall’altra parte il centrodestra ne ha ottenuti un totale di 10+1 per il candidato sindaco, con i 5 Stelle che – decidendo di correre da soli con il candidato Vittorio Apicella – non sono arrivati alla soglia di sbarramento. Di seguito vi lasciamo la composizione completa del nuovo Consiglio di Bergamo che si è creato dopo i risultati delle Elezioni Comunali del 2024, con i nomi di tutti gli eletti divisi tra maggioranza, opposizione e singoli partiti:

Consiglieri eletti Bergamo, Maggioranza con Carnevali sindaco

– PD (26,47%) 10 seggi: Marzia Marchesi, Sergio Gandi, Giacomo Angeloni, Ferruccio Rota, Romina Russo, Francesca Riccardi, Alessandro De Bernardis, Massimiliano Serra, Marco Previtali, Viviana Milesi

(26,47%) 10 seggi: Marzia Marchesi, Sergio Gandi, Giacomo Angeloni, Ferruccio Rota, Romina Russo, Francesca Riccardi, Alessandro De Bernardis, Massimiliano Serra, Marco Previtali, Viviana Milesi – Gori per Carnevali (10,16%) 4 seggi: Marcella Messina, Nicola Eynard, Diego Amaddeo, Sara Tiraboschi

(10,16%) 4 seggi: Marcella Messina, Nicola Eynard, Diego Amaddeo, Sara Tiraboschi – Elena Carnevali Sindaca (7,91%) 3 seggi: Enrico Facchetti, Claudia Lenzini, Luca Giovanni Spitalieri

(7,91%) 3 seggi: Enrico Facchetti, Claudia Lenzini, Luca Giovanni Spitalieri – Futura-AVS (6,13%) 2 seggi: Oriana Ruzzini, Aldo Lazzari

(6,13%) 2 seggi: Oriana Ruzzini, Aldo Lazzari – Bergamo Europea-+Europa-IV (2,75%) 1 seggio: Paola Rossi

Consiglieri eletti Bergamo, Opposizione con Vittorio Apicella, consiglieri eletti

– FdI (14,47%) 4 seggi: Ida Tentorio, Arrigo Tremaglia, Filippo Bianchi, Cristina Laganà

(14,47%) 4 seggi: Ida Tentorio, Arrigo Tremaglia, Filippo Bianchi, Cristina Laganà – Pezzotta Sindaco (13,54%) 4 seggi: Luca Nosari, Danilo Minuti, Cesare Di Cintio, Antonio Deleuse Bonomi

(13,54%) 4 seggi: Luca Nosari, Danilo Minuti, Cesare Di Cintio, Antonio Deleuse Bonomi – Lega (7,67%) 2 seggi: Alberto Ribolla, Alessandro Carrara

(7,67%) 2 seggi: Alberto Ribolla, Alessandro Carrara – FI-Noi Moderati (5,71%) 1 seggio: Carlo Soffioti

