Risultati Ferrara, Elezioni Comunali 2024/ Alan Fabbri sindaco Centrodestra: nomi seggi eletti in Consiglio

ALAN FABBRI RICONFERMATO SINDACO DI FERRARA: I RISULTATI DELLE ELEZIONI COMUNALI 2024

Alan Fabbri è stato riconfermato sindaco di Ferrara: così i risultati definitivi delle Elezioni Comunali 2024 che lo scorso weekend hanno visto rinnovare il Consiglio Comunale con però sempre il Centrodestra a detenere la maggiorana, parallelamente al voto per le Elezioni Europee 2024 in tutto il Paese. Con un’affluenza più alta rispetto a tanti altri Comuni al voto, Ferrara ha scelto nuovamente il sindaco uscente della Lega con risultati schiaccianti mai messi in discussione dalle opposizioni, Pd in testa.

«Un risultato del genere non l’avrei mai immaginato. Oggi non vinco io, ma voi. Voi che avete deciso di proseguire il cambiamento avviato nel 2019, voi che avete scelto di essere protagonisti nella vostra città, voi che insieme a me volete continuare a sognare in grande»: così su Facebook commenta i risultati delle Elezioni Comunali Ferrara 2024 il rieletto sindaco Alan Fabbri, dopo cinque anni di buona giunta giudicata dagli elettori estensi. Il Centrodestra vince con il 57,88% delle preferenze, battendo il Centrosinistra di Fabio Anselmo: nonostante sia riuscito a federare quasi interamente il “campo largo progressista”, i risultati non lo premiano con il 36,13% dei consensi. Dati: Elezioni Ue in Italia e all’estero – Regionali Piemonte – Comunali. Risultati Europee: Stati Ue – voti Ue – seggi Ue – partiti Ue – voti Italia – seggi Italia – partiti Italia

NUOVO CONSIGLIO COMUNALE DI FERRARA: NOMI SEGGI ELETTI E PREFERENZE, MAGGIORANZA AL CENTRODESTRA

Osservando i seggi eletti e le preferenze con i risultati di lista delle Elezioni Comunali Ferrara 2024 emerge come la Lega abbia tenuto banco, sia con il 7% della propria lista sia con il dato clamoroso del 30,56% della lista civica Alan Fabbri, sindaco leghista uscente. Il nuovo Consiglio Comunale vedrà dunque ancora una maggioranza di Centrodestra con 20 seggi eletti, 12 invece quelli delle opposizioni in cui vengono eletti i due candidati sindaco Fabio Anselmo e Anna Zonari. Ecco qui di seguito tutti i consiglieri eletti nei seggi con le liste in campo per queste Elezioni Comunali Ferrara 2024 (salvo rinunce/subentri post risultati):

Maggioranza con Fabbri sindaco

– Alan Fabbri sindaco (30,56% preferenze) 11 seggi: Francesco Carità, Silvia Fabbri, Angla Travagli, Loredana Ionita, Giacomo Gelmi, Marco Gulinelli, Francesca Savini, Francesco Rendine, Luca Caprini, Alice Formigiani, Patrizio Girotto.

– FdI (11,05%) 4: Alessandro Balboni, Federico Soffritti, Chiara Scaramagli, Camilla Mondini

– Lega (7,69%): 3 Nicola Naomi Lodi, Cristina Coletti, Dorota Kusiak

– Forza Italia (5,17%) 2: Matteo Fornasini e Diletta D’Andrea

Opposizione con Fabio Anselmo e Anna Zonari consiglieri eletti

– Pd (22,51%) 7: Anna Chiappini, Davide Nanni, Sara Conforti, Massimo Buriani, Matteo Proto, Elia Cucinato, Enrico Segala

– Anselmo Sindaco (5,99%) 2: Arianna Poli, Adam Atik

– M5s (2,89%) 1: Marzia Marchi

