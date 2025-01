Anonimo Italiano si esibirà senza maschera questa sera, sabato 25 gennaio, a Ora o Mai Più, lo show condotto da Marco Liorni su Rai 1. Il colpo di scena è già avvenuto nella puntata andata in onda sabato scorso, 18 gennaio. Cos’è successo? Dopo l’esibizione con il suo coach Riccardo Fogli, il cantante era stato criticato per la sua mancanza d’identità, che lo aveva portato ad essere oscurato dal membro dei Pooh. Per questo, i giudici aveva deciso di dargli un 7 come voto, incentivandolo a dare di più. Per mettere fine alle polemiche, allora, l’artista ha compiuto un gesto che nessuno si aspettava, togliendosi la sua famigerata maschera.

“A proposito di questa maschera, ora basta”, ha detto Liorni poco prima che il concorrente iniziasse a togliersi il caratteristico travestimento argentato che per anni ha coperto metà del suo volto. Così, l’artista ha finalmente svelato completamente la sua identità, tornando a essere semplicemente Roberto Scozzi, il suo vero nome all’anagrafe. In quel momento, non era chiaro se fosse un gesto impulsivo o una scelta definitiva. Tuttavia, sembra che questa sera l’artista si esibirà su Rai 1 senza la maschera.

Anonimo Italiano: perché indossa la maschera e la diffida da Claudio Baglioni

Ma perché Anonimo Italiano indossa una maschera? Roberto Scozzi, questo il suo vero nome, ha scelto di utilizzarla per una motivazione puramente commerciale, dato che il suo timbro vocale somigliava incredibilmente a quello di Claudio Baglioni. “Non puntavo sulla musica, ma quando cantavo nei bar la mia vocalità ricordava quella di un grande come Claudio Baglioni. L’idea della maschera funzionò”, ha raccontato il cantante a Ora o Mai Più. Da quel momento, iniziò a scalare le classifiche con il brano E così addio, una canzone che richiamava in parte i classici di Baglioni.

L’inizio della carriera dell’artista, però, è stato segnato da un episodio controverso. Vedendo il successo che stava ottenendo, la voce di Piccolo Grande Amore decise di diffidarlo, notificando alla casa discografica BMG Ariola un atto di diffida di ben 36 punti, in cui accusava l’etichetta di concorrenza sleale. Tuttavia, la diffida non ebbe conseguenze gravi per Roberto Scozzi, poiché i suoi brani, pur richiamando lo stile di Baglioni, erano inediti e non potevano essere considerati plagi. Nonostante ciò, il successo di Roberto durò poco. E adesso, dopo anni di pausa, ha deciso di tornare in scena partecipando come concorrente al programma Ora o mai più.