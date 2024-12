Romina Power è nata a Los Angeles nel 1951 e solamente più avanti è arrivata in Italia, dopo la morte del papà Tyrone Power: quando lei aveva solo 7 anni, infatti, l’uomo morì e lei, con la sorella, si trasferì in Messico dalla nonna, che si prese cura di loro. Più avanti, un paio di anni dopo, arrivò il trasferimento in Italia insieme alla mamma, la sorella e il compagno della mamma. Successivamente studiò in Inghilterra, frequentando la scena artistica di Londra. I primi film arrivarono che Romina Power aveva appena 14 anni, mentre circa due anni dopo recitò nelle prime pellicole erotiche, nonostante la giovanissima età.

Nel 1967, sul set del film “Nel Sole”, Romina Power ha conosciuto quello che sarebbe poi diventato, qualche anno dopo, suo marito e il padre dei suoi quattro figli, Albano Carrisi. La loro storia portò anche a un sodalizio artistico: i due cominciarono a fare coppia anche sul lavoro, ottenendo uno straordinario successo. Nel 1993 Albano e Romina hanno vissuto l’enorme dramma della scomparsa della figlia Ylenia Carrisi, sparita in circostanze mai chiarite a New Orleans, negli Stati Uniti, dove si era recata per vivere un’esperienza fuori casa. Un dramma mai superato dalla coppia, che qualche anno dopo si è separata nella vita e anche sul lavoro: il divorzio è arrivato solamente più tardi, nel 2012.

Romina Power, la vita dopo la separazione da Albano

Dopo aver frequentato ancora nuovi uomini dopo la separazione da Albano Carrisi, Romina Power non ha mai trovato un vero e proprio amore e non si è mai risposata. Nel 2013 si è unita nuovamente artisticamente al suo ex marito: i due hanno cantato insieme sul palco del Festival di Sanremo e non soltanto. Sulla vita, però, non c’è stato alcun riavvicinamento: Albano Carrisi è infatti sposato ormai da tanti anni con Loredana Lecciso, mentre Romina Power è serena con i suoi figli accanto e circondata dall’amore delle persone che le vogliono bene, senza la necessità di avere un uomo al suo fianco.